Бортолето за Алонсо: Не се преструва, точно такъв е и извън камерите

Габриел Бортолето разкри любопитни подробности за характера на своя мениджър Фернандо Алонсо. Пилотът на Ауди във Формула 1 заяви, че двукратният световен шампион се държи по един и същи начин както пред камерите, така и в личното общуване.

21-годишният бразилец е част от пилотите, представлявани от A14 Management - компанията, основана от Алонсо. Сред клиентите ѝ е и българският талант Никола Цолов.

"Той е много директен, когато е пред камерите. Точно такъв е и иначе. Едно от качествата му е, че не се преструва. Така че мисля, че хората знаят кой е наистина", заяви Бортолето в подкаста "The Fast and the Curious".

Бразилецът подчерта и характерното чувство за хумор на Алонсо.

"Обичам факта, че често може да е много саркастичен за много неща. Повечето време е саркастичен и това е много забавно. Много ми харесва. Смея се много", добави той.

Бортолето заема 14-о място в класирането при пилотите с 10 точки. Той има три повече от своя съотборник в Ауди Нико Хюлкенберг, който е 15-и.