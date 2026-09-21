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Бортолето за Алонсо: Не се преструва, точно такъв е и извън камерите

Бортолето за Алонсо: Не се преструва, точно такъв е и извън камерите
АП/БТА

Пилотът на Ауди разказа за характера на двукратния световен шампион, който чрез A14 Management представлява и българина Никола Цолов

Габриел Бортолето разкри любопитни подробности за характера на своя мениджър Фернандо Алонсо. Пилотът на Ауди във Формула 1 заяви, че двукратният световен шампион се държи по един и същи начин както пред камерите, така и в личното общуване.

21-годишният бразилец е част от пилотите, представлявани от A14 Management - компанията, основана от Алонсо. Сред клиентите ѝ е и българският талант Никола Цолов.

"Той е много директен, когато е пред камерите. Точно такъв е и иначе. Едно от качествата му е, че не се преструва. Така че мисля, че хората знаят кой е наистина", заяви Бортолето в подкаста "The Fast and the Curious".

Бразилецът подчерта и характерното чувство за хумор на Алонсо.

"Обичам факта, че често може да е много саркастичен за много неща. Повечето време е саркастичен и това е много забавно. Много ми харесва. Смея се много", добави той.

Бортолето заема 14-о място в класирането при пилотите с 10 точки. Той има три повече от своя съотборник в Ауди Нико Хюлкенберг, който е 15-и.

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