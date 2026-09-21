Лудогорец се раздели и с двамата помощници на Томас Райс

Лудогорец продължава с промените в треньорския си щаб. Разградчани официално обявиха, че са прекратили договорите на двамата помощници на Томас Райс - Даниел Зенкович и Антониус Локхоф.

Контрактите на двамата специалисти са били прекратени по взаимно споразумение, като от клуба подчертаха, че това е станало срещу солидна компенсация за Лудогорец.

След раздялата със Зенкович и Локхоф те вече са свободни да се присъединят към екипа на новия старши треньор на Трабзонспор.

Така Лудогорец продължава преструктурирането на спортно-техническия си екип, докато в Разград очакват решението кой ще бъде следващият постоянен наставник на отбора.

"Всички останали членове на треньорския щаб продължават да изпълняват ангажиментите си в очакване на назначаването на новия старши треньор", написаха от клуба.

До обявяването на новия наставник настоящите членове на щаба ще продължат работа с отбора, а ръководството на Лудогорец вече е в процес на финализиране на следващия избор за треньорския пост.