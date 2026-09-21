Арестуваха известната турска актриса Афра Сарачоглу

Известната турска актриса Афра Сарачоглу е била арестувана в рамките на разследване за употреба и разпространение на наркотици, водено срещу известни личности в Турция, предава Хаберлер.

Сарачоглу е била задържана на летище на връщане в родината си от чужбина.