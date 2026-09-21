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Арестуваха известната турска актриса Афра Сарачоглу

Арестуваха известната турска актриса Афра Сарачоглу

Сарачоглу е била задържана на летище в Турция

Известната турска актриса Афра Сарачоглу е била арестувана в рамките на разследване за употреба и разпространение на наркотици, водено срещу известни личности в Турция, предава Хаберлер. 

Сарачоглу е била задържана на летище на връщане в родината си от чужбина. 

Сарачоглу бе посочила миналата седмица, че ще се върне в страната и ще даде показания, за да сътрудничи на правосъдните органи.

Заповед за арест на Сарачоглу бе издадена в рамките на разследването за употреба и разпространение на наркотици, ръководено от Главната прокуратура в Бакъркьой (в Истанбул).

В момента на издаването на заповедта актрисата е била в чужбина. 

Сарачоглу е много популярна и в България, където има много фенове. Актрисата участва в редица популярни турски сериали, сред които „Госпожа Фазилет и нейните дъщери“.

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