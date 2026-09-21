51 000 продукта без български етикет откриха в склад в Кюстендил

Общо 51 000 продукта без задължителния етикет на български език са открити при съвместна проверка на НАП и Българската агенция по безопасност на храните в склад за безалкохолни напитки и пакетирани храни в Кюстендил. Стоките са спрени от реализация.

Проверката е извършена в края на миналата седмица и е включвала пълна инвентаризация на търговския обект.

Фискалните инспектори са установили неиздаване на касова бележка, разлика между наличните пари в касата и отчетената от фискалното устройство сума, както и липса на необходимата информация във фискалните бонове за вида, количеството и единичната цена на продаваните стоки.

При инвентаризацията са открити 118 килограма сладки изделия, 32 килограма кафе, 6400 литра безалкохолни напитки, 2200 литра енергийни напитки и 3400 литра бира, които са били без етикети на български език.

За случая е уведомена БАБХ. Според изискванията храните и напитките, предлагани на българския пазар, трябва да съдържат информация на български.

Агенцията по храните е разпоредила продуктите да бъдат спрени от продажба, а на търговеца предстои да бъде съставен акт за административно нарушение.

Заради неиздаването на фискален бон НАП е поставила съобщение за установеното нарушение на входа на склада. Законът позволява при подобни случаи да бъде наложена и мярка "запечатване на обект" за определен срок.

Проверките продължават, като предстои БАБХ да определи последващите мерки по случая.