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БФС заплаши Локомотив Пловдив с преместване на домакинствата в Пазарджик

БФС заплаши Локомотив Пловдив с преместване на домакинствата в Пазарджик

Лицензионната комисия даде срок до 26 октомври за отстраняване на проблемите по стадион "Христо Бонев"

Лицензионната комисия към БФС излезе със становище за стадионите на Локомотив Пловдив и Спартак Варна след констатирани несъответствия при експлоатацията и поддръжката им.

По-сериозни са проблемите на стадион "Христо Бонев", където Локомотив Пловдив прие ЦСКА в последния си шампионатен мач.

Комисията е установила проблеми със състоянието на тревната настилка, капацитета на резервните скамейки, организацията за гостуващата публика и безопасността около терена и стадиона. Отбелязана е и необходимостта от работещо информационно табло и таймер.

Локомотив трябва да възстанови терена, да осигури необходимия брой места за резервни футболисти и служебни лица, както и да премахне строителни отпадъци и други потенциално опасни предмети около съоръжението.

Освен това клубът трябва да подобри организацията на достъпа до стадиона, включително за гостуващите фенове и автобусите на двата отбора.

Срокът за отстраняване на нарушенията е 26 октомври 2026 година. Ако предписанията не бъдат изпълнени, следващите домакинства на Локомотив Пловдив ще се играят на резервния стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик, ако съоръжението отговаря на изискванията за Първа лига.

Спартак Варна също получи предписание, но проблемите там са по-скоро организационни. Клубът трябва да върне резервните скамейки на първоначално одобреното им място в сектор "А", тъй като сегашното им разположение пречи на рекламното трасе и работата на треньорските щабове.

Предписанието към Спартак трябва да бъде изпълнено преди следващото домакинство на отбора.

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