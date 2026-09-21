БФС заплаши Локомотив Пловдив с преместване на домакинствата в Пазарджик

Лицензионната комисия към БФС излезе със становище за стадионите на Локомотив Пловдив и Спартак Варна след констатирани несъответствия при експлоатацията и поддръжката им.

По-сериозни са проблемите на стадион "Христо Бонев", където Локомотив Пловдив прие ЦСКА в последния си шампионатен мач.

Комисията е установила проблеми със състоянието на тревната настилка, капацитета на резервните скамейки, организацията за гостуващата публика и безопасността около терена и стадиона. Отбелязана е и необходимостта от работещо информационно табло и таймер.

Локомотив трябва да възстанови терена, да осигури необходимия брой места за резервни футболисти и служебни лица, както и да премахне строителни отпадъци и други потенциално опасни предмети около съоръжението.

Освен това клубът трябва да подобри организацията на достъпа до стадиона, включително за гостуващите фенове и автобусите на двата отбора.

Срокът за отстраняване на нарушенията е 26 октомври 2026 година. Ако предписанията не бъдат изпълнени, следващите домакинства на Локомотив Пловдив ще се играят на резервния стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик, ако съоръжението отговаря на изискванията за Първа лига.

Спартак Варна също получи предписание, но проблемите там са по-скоро организационни. Клубът трябва да върне резервните скамейки на първоначално одобреното им място в сектор "А", тъй като сегашното им разположение пречи на рекламното трасе и работата на треньорските щабове.

Предписанието към Спартак трябва да бъде изпълнено преди следващото домакинство на отбора.