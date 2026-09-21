16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишното момиче, обвинено заедно с още седем непълнолетни за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, прави нов опит да излезе от ареста. След като на 14 септември Окръжният съд отказа да промени мярката ѝ за неотклонение, защитата обжалва решението, а в четвъртък предстои произнасяне на втората инстанция.

За тежкото престъпление са задържани общо осем непълнолетни - две момичета и шест момчета.

Според прокуратурата 17-годишна от компанията се представила пред Георги Кузев за 15-годишно момиче в чат и уговорила среща с него на Младежкия хълм. Твърди се, че групата възнамерявала да го накаже, тъй като го смятала за педофил.

Прокуратурата твърди, че и двете момичета са участвали в нападението

Според обвинението при срещата мъжът бил подложен на жесток побой. Младежите го ритали и блъскали, а прокуратурата твърди, че в един момент използвали главата му като пепелник. Въпреки молбите му да спрат, насилието продължило.

След побоя част от групата се снимала с окървавения мъж. По данни на разследването били взети и 30 евро, които той носел, след което компанията го оставила и отишла да си купи дюнери.

Георги все още бил в съзнание и опитал сам да слезе от хълма. По пътя срещнал човек, който му помогнал, но по-късно починал в болница вследствие на тежките си травми.

Защитата на двете момичета поддържа тезата, че те не са участвали в побоя. От прокуратурата обаче твърдят, че има данни и те да са нанасяли удари.

При предишното разглеждане на мярката Окръжният съд остави 16-годишната в ареста. Сред мотивите на магистратите са наличието на данни за нейно участие в нападението и преценен риск от извършване на друго престъпление при по-лека мярка.

Съдът е постановил и да бъдат създадени условия момичето да продължи да учи, докато е в ареста, за да бъде гарантирано правото ѝ на образование. Сега окончателното решение по искането ѝ за по-лека мярка предстои да бъде разгледано от втората инстанция.