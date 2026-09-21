Пенсионерка даде 3500 евро на телефонни измамници, посредникът е задържан

75-годишна жена от пазарджишкото село Баня е станала жертва на телефонна измама и е предала 3500 евро на непознат. Полицията е установила и задържала 52-годишен мъж от Панагюрище, за когото се предполага, че е бил посредник при престъплението.

Сигналът е подаден на 18 септември. Ден по-рано на домашния телефон на пенсионерката се обадил непознат мъж, който ѝ казал, че дъщеря ѝ се нуждае от скъпа операция и за нея спешно трябва да бъде осигурена голяма сума пари.

Само минута по-късно последвало второ обаждане. Друг мъж се представил за полицай и заявил, че жената всъщност е станала мишена на телефонни измамници. Той успял да я убеди, че органите на реда вече са по следите им и се нуждаят от нейната помощ.

За да изглежда историята по-достоверна, в слушалката се чували звуци от полицейски сирени. Мнимият полицай поискал наличните ѝ пари, като обяснил, че те ще бъдат използвани като примамка за залавянето на извършителите.

Жената повярвала на схемата и предала 3500 евро на непознат мъж.

При последвалото разследване служителите на полицията установили предполагаемия посредник - 52-годишен жител на Панагюрище. Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата в Пазарджик.

От полицията отново предупреждават гражданите да бъдат особено внимателни при подобни обаждания и при съмнение за телефонна измама незабавно да подават сигнал на 112.