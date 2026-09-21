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Радослав Росенов с категоричен старт на Европейското в София

Радослав Росенов с категоричен старт на Европейското в София
БТА

Българинът надви Андрей Гавае с 5:0 съдийски гласа и на четвъртфинал ще срещне действащия европейски шампион Всеволод Шумков

Радослав Росенов започна по убедителен начин участието си на Европейското първенство по бокс в София.

Вицешампионът от 2024 година и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул не остави шансове на румънеца Андрей Гавае и спечели с 5:0 съдийски гласа в категория до 60 килограма.

22-годишният българин контролираше срещата и в трите рунда, а съдиите отчетоха 30:27, 30:27, 29:28, 30:27 и 30:27 в негова полза.

Успехът изпрати Росенов на четвъртфиналите, където на 23 септември го чака сериозно изпитание срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков от Русия.

По-късно предстоят още три мача с българско участие. Около 15:45 часа Уилиам Чолов ще срещне чеха Даниел Флориан в категория до 80 килограма.

Във вечерната сесия Станимира Петрова ще се изправи срещу олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета от Полша в категория до 57 килограма.

Българското участие за деня ще завърши с Рами Киуан, който около 19:30 часа започва защитата на европейската си титла срещу белгиеца Идрис Хлифи в категория до 75 килограма.

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