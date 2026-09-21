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ЕК предлага нови правила за енергийното потребление на центровете за данни

ЕК предлага нови правила за енергийното потребление на центровете за данни
АР/БТА

Европейската комисия предвижда мерки за ограничаване на натоварването върху електрическите мрежи и природните ресурси заради бързото развитие на изкуствения интелект

Европейската комисия предложи въвеждането на единна схема за оценка на енергийното потребление на центровете за данни в ЕС. Според Комисията тези обекти са от ключово значение за цифровото развитие на Европа, като целта е капацитетът им да бъде утроен през следващите 5 до 7 години.

Разрастването на центровете за данни обаче ще доведе до по-високо потребление на електроенергия и може да окаже допълнителен натиск върху електропреносните мрежи и природните ресурси, включително водата. Според ЕК това може да доведе и до увеличаване на въглеродните емисии. Затова Комисията определя като важно центровете за данни да използват по-ефективно енергията и водата.

Предложената обща схема ще обхваща центрове за данни с капацитет над 500 кВтч и ще отчита показатели като повторното използване на отпадната топлина и възможностите за производство на чиста енергия.

По данни на Европейската комисия, ако около половината от отпадната топлина от центровете за данни в Европа бъде използвана повторно, това би се равнявало на общото потребление за отопление на около 4 милиона домакинства в ЕС.

От Комисията посочват, че повишаването на енергийната ефективност на центровете за данни може да намали общите разходи на енергийната система и да улесни използването на повече възобновяема енергия.

Предложението на ЕК предстои да бъде разгледано в рамките на два месеца от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Ако бъде одобрено, то ще влезе в сила, а на по-късен етап Комисията планира да предложи и минимални изисквания за енергийните характеристики на центровете за данни в Европа.

Според Европейската комисия центровете за данни са сред най-бързо развиващите се сектори в света. Само през 2024 г. те са потребили около 68 ТВтч електроенергия в ЕС. Заради бързото развитие на изкуствения интелект се очаква потреблението им на електроенергия да се удвои до 2030 г. и да надхвърли 3% от общото търсене на електроенергия в ЕС.

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