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„Единна Русия“ запазва мнозинството си в Държавната дума

„Единна Русия“ запазва мнозинството си в Държавната дума
АР/БТА

Председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че според предварителните резултати партията ще разполага с 355 от общо 450 места в Държавната дума

Партията „Единна Русия“, която подкрепя Кремъл, запазва мнозинството си в Държавната дума след парламентарните избори в Русия. Това съобщиха представители на изборните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

При обработени над 95% от бюлетините „Единна Русия“ получава малко под 58% от гласовете за 225-те депутатски места, разпределяни по партийни листи. Другите 225 места се определят в едномандатни избирателни райони, където кандидатите на партията водят в 208 от тях.

Председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че според предварителните резултати „Единна Русия“ ще разполага с 355 от общо 450 места в Държавната дума.

Това са първите парламентарни избори в Русия след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. За първи път вот беше организиран и сред жителите на четири украински области, които Москва окупира и впоследствие обяви за анексирани. Гласуване се проведе и в Крим, анексиран от Русия през 2014 г., посочва Асошиейтед прес.

Украинските власти определиха провеждането на избори в тези територии като незаконно.

В навечерието на вота Кремъл засили натиска върху опозицията. Сред предприетите мерки беше недопускането на единствената либерална и антивоенна партия в страната до участие с партийна листа. На формацията беше разрешено да издига кандидати само в едномандатните избирателни райони.

Освен „Единна Русия“ места в долната камара на руския парламент получиха и няколко други партии, които в повечето случаи подкрепят инициативите на Кремъл.

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