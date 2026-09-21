ЕС призова за пореден път Русия да зачита суверенитета на Украйна

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас днес отново призова Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна.

Призивът се съдържа в изявление на Калас по повод изборите за Държавна дума на Русия от 18-20 септември.

"Тези избори показаха продължаващата и задълбочаваща се ерозия на демокрацията в Русия в условията на все по-авторитарна политическа среда. Липсата на равни условия за участие в изборите беше допълнително утежнена от войната на Русия срещу Украйна и продължаващата незаконна окупация на украински територии", допълни тя.

По думите на Калас руските власти са продължили да засилват постоянните и институционализирани вътрешни и задгранични репресии, за да попречат на демократични опозиционни сили да оспорят статуквото.

"Решението да не се допуснат кандидати от партията "Яблоко" до участие допълнително ограничи избора на руските гласоподаватели, като изключи от изборния процес една от последните останали опозиционни сили и единствената партия с антивоенна платформа", добавя Калас, цитирана от БТА.

"В навечерието на изборите независими анализатори и наблюдатели съобщаваха за мащабна злоупотреба с административни и съдебни средства за отстраняване на всички противници на войната, лишаване на руските гласоподаватели от истински избор за бъдещето на страната им и сериозно ограничаване на достъпа на руснаците до независима информация. ЕС ще продължи да подкрепя дейността на руските организации на гражданското общество, защитниците на правата на човека и независимите медии", допълва тя.

ЕС изразява съжаление за решението на Руската федерация да не покани наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за тези избори. Това за пореден път показва тенденцията на Руската федерация да пренебрегва обвързващите ангажименти, поети от всички участващи в ОССЕ държави, и лиши руските гласоподаватели и институции от безпристрастна и независима оценка на тези избори, се посочва в изявлението.

ЕС решително осъжда незаконното организиране на така наречените "избори" от страна на Руската федерация във временно окупираните територии на Украйна - в Крим и Севастопол, както и в части от областите на Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Тези т. нар. "избори" представляват поредното грубо нарушение от страна на Русия на международното право, включително на Устава на ООН, както и на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, пише в изявлението.

ЕС призовава Русия да зачита международно признатите граници и суверенитета на Украйна, и отново заявява, че не признава и никога няма да признае нито произвеждането на тези т. нар. "избори" във временно окупираните територии на Украйна, нито техните резултати. Участвалите в организирането на тези фиктивни избори или кандидатиралите се на тях във временно окупираните територии на Украйна, както и отговорните за засягането на възможността за произвеждане на свободни и честни избори в самата Русия, ще бъдат подложени на санкции, съобщава Калас.

ЕС потвърждава своята непоколебима подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на нейните международно признати граници. Русия трябва да прекрати незаконната си война срещу Украйна, да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и незабавно, напълно и безусловно да изтегли военните си сили и техника от цялата територия на Украйна, завършва изявлението.