Сделка с контрабандни цигари прекъсната в Пернишко, двама са задържани

Двама мъже са задържани в момент на предполагаема сделка с цигари при специализирана полицейска операция в Пернишко. При последвалите действия са иззети над 35 000 къса цигари без необходимия акцизен бандерол, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 18 септември в землището на село Голямо Бучино. Там служителите на реда задържали 59-годишен мъж от София и 51-годишен жител на село Дивотино.

След това са извършени проверки на автомобил и на адреси в Перник и София, обитавани от двамата.

Открити и иззети са над 35 000 къса цигари от различни марки, около 350 грама нарязан тютюн и близо 60 литра алкохол без акцизен бандерол.

По данни на полицията двамата са познати на органите на реда, като единият е осъждан.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.