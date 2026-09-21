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Колко "струва" да имаш бебе в Европа: България е сред най-евтините, но доходите променят картината

Колко "струва" да имаш бебе в Европа: България е сред най-евтините, но доходите променят картината

В 38 европейски държави сумата варира от 2813 евро във Великобритания до 6294 евро в Испания, а средната стойност е 4727 евро

Разходите за най-необходимото през първата година от живота на едно дете се различават драстично в Европа. В 38 европейски държави сумата варира от 2813 евро във Великобритания до 6294 евро в Испания, а средната стойност е 4727 евро.

Данните са от проучване на Remitly, което изчислява годишните разходи по цени към юли 2026 г. В сметката влизат 14 основни продукта в шест категории – пелени и принадлежности за смяна, шишета, адаптирано мляко, продукти за сън, детска количка и столче за автомобил, както и дрехи.

Най-високи са разходите в Испания – 6294 евро. Над 6000 евро струват основните бебешки принадлежности през първата година още в Нидерландия – 6140 евро, Финландия – 6066 евро, Швеция – 6025 евро, и Швейцария – 6018 евро.

България е сред страните с по-ниски разходи

В номинално изражение България е сред по-достъпните държави в проучването. Необходимите стоки за първата година на бебето се оценяват на около 3804 евро.

По-ниски са разходите в Чехия – 3211 евро, Румъния – 3385 евро, Латвия – 3392 евро, и Хърватия – 3661 евро. Босна и Херцеговина също остава под границата от 4000 евро с 3844 евро.

Най-голям дял от бюджета средно отива за дрехи, адаптирано мляко и пелени. Трите категории формират общо 81% от разходите за основни бебешки стоки през първата година. Средно в Европа родителите отделят 1465 евро за дрехи, 1187 евро за адаптирано мляко и 1152 евро за пелени.

Доходите променят класацията

Самата цена на продуктите обаче не показва доколко те са достъпни за семействата. Проучването сравнява разходите и със средните доходи във всяка страна, използвайки данни на Международната организация на труда за средните месечни възнаграждения, коригирани спрямо инфлацията.

Средно в изследваните държави основните разходи за бебе през първата година се равняват на 20,9% от средната годишна заплата. Разликите са огромни – от 5,4% в Белгия до 88,8% в Молдова.

Особено тежко е финансовото натоварване в Албания, където необходимите бебешки стоки се равняват на 66% от средната годишна заплата. Следват Турция с 45,1%, Черна гора с 45%, Сърбия с 41,4%, Босна и Херцеговина с 36,1%, Португалия с 35,7% и Унгария с 34,7%.

На другия полюс са Люксембург, Дания, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Швейцария и Германия, където основните разходи за бебе представляват под 10% от средната годишна заплата.

В изчисленията не са включени разходите за ясли и други форми на грижа за децата, които могат значително да увеличат финансовата тежест за родителите.

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