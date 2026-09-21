100 млн. евро компенсации за земеделците заради скъпите горива

Министерството на земеделието предвижда 100 млн. евро за компенсации на земеделските производители заради поскъпването на горивата. Средствата са част от пакет за общо 170 млн. евро държавна помощ за сектора през тази година.

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов определи мярката като положителна стъпка в подкрепа на стопаните.

„По темата с цената на горивата това е една много добра мярка, много добра стъпка в посока подпомагане на земеделските производители“, коментира той пред NOVA NEWS.

Останалите 70 млн. евро от пакета са предназначени за компенсиране на високите цени на торовете. Според Проданов обаче тази помощ няма да бъде достатъчна заради значителния дял на торовете в себестойността на земеделската продукция.

„Помощта за горивата можем да кажем, че е достатъчна, помощта за торовете със сигурност не е достатъчна“, посочи той.

По думите му при технологична карта за пшеница, която предвижда използването на 7,5 литра гориво на декар, подкрепата се равнява на около 3 евро на декар. На фона на себестойност на пшеницата от около 120–130 евро това показва сравнително ограничения ефект на помощта върху крайните производствени разходи.

Проданов коментира и определения от Европейската комисия таван от 50 000 евро помощ за един бенефициент. Според него ограничението поставя по-големите стопанства в по-неблагоприятна позиция, тъй като инфлационният натиск върху разходите се отразява на всички производители според обработваните площи.

По отношение на тазгодишната реколта председателят на асоциацията посочи, че количеството на произведената пшеница е малко по-голямо спрямо миналата година, но качеството е по-ниско.

По-добри са очакванията за слънчогледа, като прогнозите са производството да надхвърли 2 млн. тона.