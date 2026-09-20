Над 9 милиона европейци вече гласуваха за новия дизайн на евробанкнотите

Европейците все още могат да участват в избора на бъдещия дизайн на евробанкнотите, припомни президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в публикация в LinkedIn.

Анкетата на ЕЦБ, която беше пусната преди близо три месеца, ще остане отворена до 23:59 часа централноевропейско време на 21 септември. По данни на институцията над 9 милиона европейци вече са дали своя глас.

Европейската централна банка подготвя първата цялостна промяна на дизайна на евробанкнотите от въвеждането им преди повече от две десетилетия. Целта е бъдещите банкноти да бъдат по-близки до европейските граждани, като едновременно с това бъдат подобрени тяхната сигурност, устойчивост и достъпност.

За разлика от сегашните банкноти, върху които са изобразени условни архитектурни елементи, новата серия може да включва реални личности, сгради, птици и природни мотиви.

До финалния етап на процеса достигнаха две основни теми - "Европейска култура" и "Реки и птици". Те бяха избрани след препоръки на независима експертна група и предходно обществено допитване през 2023 година, в което участие взеха над 365 000 души.

При окончателното решение Управителният съвет на ЕЦБ ще вземе предвид не само резултатите от обществените анкети, но и оценката на журито в конкурса за дизайн, както и техническите изисквания към новите банкноти.

След приключването на допитването процесът по избор на окончателния дизайн ще продължи, преди новите евробанкноти да бъдат въведени в обращение.