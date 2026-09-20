Садио Мане налива 20 милиона долара в родното си село

Садио Мане продължава да доказва, че ангажиментът му към родината не се изчерпва с футбола. Сенегалската звезда инвестира 11,7 милиарда франка (около 18-20 милиона долара) в мащабен агроиндустриален проект в родното си село Бамбали.

Садио Мане приключи с националния отбор

Проектът носи името SM10 Agro и е насочен към развитието на селското стопанство и преработката на местната земеделска продукция. На 19 септември в Бамбали беше положен основният камък на комплекса, който ще бъде изграден върху площ от около 500 хектара.

Една от основните цели на Мане е да се намалят загубите на манго в региона Седхиу. Според представените данни между 30 и 40% от реколтата се губи заради липсата на достатъчно възможности за съхранение и преработка.

В рамките на проекта ще бъде създадена огромна мангова плантация с около 78 000 дървета, както и производствени мощности за преработка на плодовете. Предвижда се да бъдат изградени и обучителен център за селскостопански професии и звено за изследвания и развитие. Първата реколта се очаква приблизително след три години.

Проектът има и сериозна социална цел. Още в началния етап се очаква да бъдат създадени около 1000 директни работни места, а в дългосрочен план броят им може да достигне около 2500, включително чрез свързаните с проекта транспортни и логистични дейности.

„Искам богатството на нашата земя да остане тук, в нашия Сенегал“, е посланието, което Мане отправи при представянето на инициативата.