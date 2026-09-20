Новини
Търси
Подкаст
Политика

Димитър Петров, ПБ: Президентската кампания вече е изключително кална

Димитър Петров, ПБ: Президентската кампания вече е изключително кална
Стопкадър

Депутатът от "Прогресивна България" призова за сблъсък на идеи и защити кандидатурата на Илияна Йотова

Президентската кампания вече е започнала и според Димитър Петров от "Прогресивна България" тя се води по начин, който измества фокуса от визията на кандидатите за ролята на държавния глава. Петров е народен представител от "Прогресивна България", а формацията официално подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

"Кампанията за президентски избори, която вече очевидно започна, е изключително кална и не предоставя това, което трябва да имаме като общество - визията на всеки един от кандидатите за линията на президентската институция", заяви Петров пред БНР.

По думите му теми, свързани с разследвания и помилвания, не трябва да се превръщат в основен инструмент в предизборната битка.

"Недопустимо е да се спекулира с факти, които са свързани или с помилване, или с някакви други разследвания. Разследванията трябва да бъдат изцяло във вниманието на прокуратурата", каза той.

Петров изрази подкрепа за кандидатурата на Илияна Йотова и заяви, че очаква тя да води кампания, различна от тази на парламентарните партии. "Прогресивна България" обяви подкрепата си за Йотова още на 28 юли.

"Надявам се да видим сблъсък на идеи, а не кална битка и компроматни банки", подчерта депутатът.

По думите му Йотова може да търси подкрепа отвъд традиционните партийни граници.

"Тя може да обедини различни политически сили. Може да обедини цялото общество", каза Петров.

Депутатът коментира и антикризисния пакет на правителството за над 300 млн. евро, като го определи като навременен и отхвърли твърденията, че мерките са свързани с президентската кампания.

"Демонстрират желанието на правителството за реална подкрепа на онези части от българското общество, които най-много пострадаха от този инфлационен шок и високите цени на горивата", заяви той.

Петров засегна и предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Той посочи, че изслушванията на кандидатите за парламентарната квота са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът - за 19 ноември.

Според него целта е новият ВСС да започне реални вътрешни промени в съдебната система, а "Прогресивна България" е готова да разговаря и с други политически сили за техните кандидатури.

Още по темата

Първан Симеонов: Победа на Йотова може да даде силен тласък на „Прогресивна България“ за местните избори

Първан Симеонов: Победа на Йотова може да даде силен тласък на „Прогресивна България“ за местните избори

"Прогресивна България" с критики за управлението на София навръх празника на града

"Прогресивна България" с критики за управлението на София навръх празника на града

1000 лева заем, 12 000 лева дълг: „Прогресивна България“ готви удар по бързите кредити

1000 лева заем, 12 000 лева дълг: „Прогресивна България“ готви удар по бързите кредити

„Прогресивна България“ представи своите номинации за ВСС

„Прогресивна България“ представи своите номинации за ВСС

„Прогресивна България“ предлага: Дефибрилатори във всяка патрулка и пожарна кола

„Прогресивна България“ предлага: Дефибрилатори във всяка патрулка и пожарна кола

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Иван Василев: Разплитаме олигархията, има обвързаности в почти целия политически спектър

Иван Василев: Разплитаме олигархията, има обвързаности в почти целия политически спектър

19 кандидат-президентски двойки вече са регистрирани в ЦИК

19 кандидат-президентски двойки вече са регистрирани в ЦИК

Радан Кънев призова за дебати между Йотова и Гюров преди президентския вот

Радан Кънев призова за дебати между Йотова и Гюров преди президентския вот

Зарков и Вълков преди старта на кампанията: Президентската битка не трябва да се превръща във война на компромати

Зарков и Вълков преди старта на кампанията: Президентската битка не трябва да се превръща във война на компромати

Гюров: България има нужда от силен президент, който може да казва "не"

Гюров: България има нужда от силен президент, който може да казва "не"

Водещи

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

  • Преди 6 часа
Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

  • Преди 6 часа
Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

  • Преди 6 часа
Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

  • Преди 6 часа
Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

  • Преди 7 часа
Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

  • Преди 7 часа
Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

  • Преди 7 часа
Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

  • Преди 7 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

  • Преди 7 часа
Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

  • Преди 8 часа
Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

  • Преди 8 часа