Димитър Петров, ПБ: Президентската кампания вече е изключително кална

Президентската кампания вече е започнала и според Димитър Петров от "Прогресивна България" тя се води по начин, който измества фокуса от визията на кандидатите за ролята на държавния глава. Петров е народен представител от "Прогресивна България", а формацията официално подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

"Кампанията за президентски избори, която вече очевидно започна, е изключително кална и не предоставя това, което трябва да имаме като общество - визията на всеки един от кандидатите за линията на президентската институция", заяви Петров пред БНР.

По думите му теми, свързани с разследвания и помилвания, не трябва да се превръщат в основен инструмент в предизборната битка.

"Недопустимо е да се спекулира с факти, които са свързани или с помилване, или с някакви други разследвания. Разследванията трябва да бъдат изцяло във вниманието на прокуратурата", каза той.

Петров изрази подкрепа за кандидатурата на Илияна Йотова и заяви, че очаква тя да води кампания, различна от тази на парламентарните партии. "Прогресивна България" обяви подкрепата си за Йотова още на 28 юли.

"Надявам се да видим сблъсък на идеи, а не кална битка и компроматни банки", подчерта депутатът.

По думите му Йотова може да търси подкрепа отвъд традиционните партийни граници.

"Тя може да обедини различни политически сили. Може да обедини цялото общество", каза Петров.

Депутатът коментира и антикризисния пакет на правителството за над 300 млн. евро, като го определи като навременен и отхвърли твърденията, че мерките са свързани с президентската кампания.

"Демонстрират желанието на правителството за реална подкрепа на онези части от българското общество, които най-много пострадаха от този инфлационен шок и високите цени на горивата", заяви той.

Петров засегна и предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Той посочи, че изслушванията на кандидатите за парламентарната квота са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът - за 19 ноември.

Според него целта е новият ВСС да започне реални вътрешни промени в съдебната система, а "Прогресивна България" е готова да разговаря и с други политически сили за техните кандидатури.