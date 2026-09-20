На 48 години Джанлуиджи Буфон се връща в училище

Джанлуиджи Буфон започна ново предизвикателство, което няма нищо общо с футбола. Легендарният италиански вратар се върна към учебниците на 48-годишна възраст, за да завърши средното си образование и да вземе диплома. Бившият страж на Ювентус и Италия се е записал в частното училище „Маркони“ в Пиаченца, където ще учи дистанционно по специално изготвена за него индивидуална програма.

Буфон също отказа предложението на Италия

Именно в „Маркони“ Джиджи се явил навремето на изпита за трета година специалност счетоводство, а сега целта му са матурите. Неотдавна той призна, че на 18 г. си е купил дипломата срещу 6 350 000 лири, за да може да запише право в университета в Парма.

„Направих много грешки като млад. Най-много ме е срам, че си купих дипломата. Никога не бих го направил отново, защото е нечестно. Никога не съм обичал да минавам по преки пътища към успеха. Не съм перфектен и мисля, че затова съм близо до хората“, коментира тогава Буфон, който е носител на световна титла, 10 пъти шампион в Серия А с Ювентус, титла на Франция с ПСЖ, Купа на УЕФА и 6 Купи на Италия.

Той се отказа от футбола на 1 август 2023 г., а в началото на тази година подаде оставка от ръководния си пост в националния отбор, поемайки така лична отговорност за отпадането от Босна и Херцеговина в баража за Мондиал 2026.