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В Италия: Люис Хамилтън мъти водата във Ферари

В Италия: Люис Хамилтън мъти водата във Ферари
БТА

Британецът лобира за уволнението на Фредерик Васьор, който се държал като Наполеон

Ферари е напът да изпрати поредния сезон без титла, а напрежението се покачва с наближаването на последните стартове. Италианските медии наливат масло в огъня и през последните дни се появи информация, че Люис Хамилтън иска уволнението на Фредерик Васьор - шефа на отбора във Формула 1.

Хамилтън поиска писмени правила във Ферари след сблъсъка с Льоклер

Журналистът на Corriere della Sera Джорджо Теруци твърди, че служителите на Скудерията са дали на Васьор прякора Наполеон заради властното му отношение и ароганстност, с които иска да постигне пълен контрол в падока. Самият Хамилтън отрече да има нещо общо с тази история.

„Прочетох някои от тези истории, които нямат нищо общо с истината. Не съм настоявал за уволнението на когото и да било. Всички в отбора работим усилено. Единствено се опитвам да давам конструктивна критика, за да можем да вървим напред", написа Хамилтън.

 

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