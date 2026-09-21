Осем от ЦСКА с повиквателни, Уору може да стане част от прощалния мач на Меси

Осем футболисти на ЦСКА получиха повиквателни за националните си отбори за предстоящия международен прозорец на ФИФА, съобщиха от клуба.

Най-любопитна е ситуацията около Тамиму Уору. Защитникът не попада в групата на ЦСКА, но беше повикан от Бенин за квалификациите за Купата на Африка срещу Буркина Фасо на 25 септември и Мавритания на 29 септември.

На 6 октомври Бенин ще се изправи и срещу Аржентина в приятелски мач, който може да се окаже част от прощалния период на Лионел Меси с националния тим.

Теодор Иванов и Петко Панайотов ще бъдат част от състава на България за четирите двубоя от Лигата на нациите срещу Люксембург, Естония, Исландия и отново Люксембург.

Алекс Тунчев е повикан в България U19 за приятелския турнир в Сърбия, където младите национали ще срещнат домакините, Унгария и Румъния.

Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг попаднаха в състава на Беларус за четирите срещи от Лигата на нациите срещу Албания, Финландия, Сан Марино и отново Финландия.

Йоанис Питас ще бъде с Кипър за двубоите срещу Черна гора, Латвия, Армения и отново Латвия, а Исак Соле е повикан от Централноафриканската република за квалификациите срещу Мавритания и Буркина Фасо.