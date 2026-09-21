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"Детски манифест за мир" представиха деца по повод днешния Международен ден на мира

"Детски манифест за мир" представиха деца по повод днешния Международен ден на мира
БТА

В 12:00 ч. деца на различни места в страната и чужбина биха камбани

"Мирът е моят избор, мирът започва от мен, от всеки от нас" - това е посланието на децата по повод днешния Международен ден на мира с наслов “Камбанен звън огласява мира” в парк-комплекс “Камбаните”.

То е посветено на националната инициатива за детско творчество и мир и е организирано от Фондация “Камбани за мир”. По време на празника в 11:59 участниците запазиха една минута мълчание с послание за мир, а в 12:00 деца на различни места в страната и чужбина биха камбани, предаде БТА.

В инициативата се включиха 15 633 деца и ученици от 60 населени места в цяла България. Участваха и български деца зад граница от градовете Дъблин, Корк, Мадрид, Мостолес, Единбург, Сарагоса, Страсбург, Залбург, Пескара и Салерно. Към общия камбанен звън се присъединиха и Камбаните на Царевец и Великотърновската света митрополия.

Децата, присъстващи на празника, представиха "Детски манифест за мир".

"Ние сме децата на тази земя, говорим различни езици, но се смеем на един и същи език. Заспиваме и се събуждаме в различни краища на земята, но всички сме под едно и също небе, бяха част от посланията им. Днес протягаме ръце и молим вас, големите, бъдете ни приятели, направете нещо за нас - подайте си ръце и направете мост, за да можем всички да вървим по него без страх. Ние не говорим със сложни закони, нашите думи са прости, но стигат до най-дълбокото във вас - мир, приятелство, доброта, радост и светлина, казаха децата. Нека днес камбаните по целия свята запяват заедно за мира и нека докоснат вашите уморени възрастни сърца, за да си спомните, че светът е пълен със светлина. Ние сме децата на този свят, ние сме чисто новото утре, което избира", казаха те.

Инициатива поставя децата и младите хора, тяхното творчество и техните гласове в сърцевината на културата, се казва в послание на помощник генералния директор на ЮНЕСКО за “Комуникация и информация” Мария Габриел.

Основателят на “Камбанен звън огласява мира” Елина Клисарска посочи, че през 1979 г. се провежда първата Международна детска асамблея "Знаме на мира". 

 

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