Новини
Търси
Подкаст
Политика

Илияна Йотова води българската делегация на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Илияна Йотова води българската делегация на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Представители на високо равнище на 193-те държави членки ще обсъждат глобалните конфликти, устойчивото развитие, климатичните промени, готовността за бъдещи пандемии и международната сигурност

Общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН започват на 22 септември в Ню Йорк. Представители на високо равнище на 193-те държави членки ще обсъждат глобалните конфликти, устойчивото развитие, климатичните промени, готовността за бъдещи пандемии и международната сигурност.

Българската делегация ще бъде водена от президента Илияна Йотова. В нея участва и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Близо 130 държави се очаква да бъдат представени лично от своите държавни или правителствени ръководители. Общият дебат ще продължи до 28 септември, като заседания ще има от 22 до 26 септември и отново на 28 септември.

Мирът, климатът и устойчивото развитие във фокуса

Темата на 81-вата сесия е „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Организация на обединените нации, която дава резултати за всички“. Председател на Общото събрание е Халилур Рахман от Бангладеш.

В рамките на седмицата са предвидени и редица срещи на високо равнище. На 23 септември ще бъде отбелязана 40-ата годишнина от Декларацията за правото на развитие. Същия ден е предвидено събитие, посветено на климатичните действия и справедливия преход.

На 24 септември вниманието ще бъде насочено към заплахите, свързани с покачването на морското равнище, а ден по-късно ще се проведе среща за превенцията, готовността и реакцията при бъдещи пандемии.

На 28 септември ще бъде отбелязана 25-ата годишнина от приемането на Декларацията и Програмата за действие от Дърбан, насочени към борбата с расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост.

Високопоставената седмица ще бъде последвана на 29 септември от среща, посветена на Международния ден за пълното премахване на ядрените оръжия.

Форумът се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, климатични рискове и засилен натиск върху международното сътрудничество. Сред основните цели на сесията ООН поставя възстановяването на доверието в многостранната система и ускоряването на изпълнението на Целите за устойчиво развитие до 2030 г.

Още по темата

Гутериш: Разделенията парализират ООН, но има път към промяна

Гутериш: Разделенията парализират ООН, но има път към промяна

Антонио Гутериш изрази солидарност с жертвите на Ратко Младич след кончината му

Антонио Гутериш изрази солидарност с жертвите на Ратко Младич след кончината му

Антонио Гутериш заминава за Сирия

Антонио Гутериш заминава за Сирия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Йотова и Гюров внесоха документите си в ЦИК, неизвестни остават кандидатите на "Възраждане" и ДПС

Йотова и Гюров внесоха документите си в ЦИК, неизвестни остават кандидатите на "Възраждане" и ДПС

Андрей Гюров: Влизаме в кампанията с цел победа

Андрей Гюров: Влизаме в кампанията с цел победа

Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК

Инициативният комитет на Илияна Йотова подаде документи в ЦИК

Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт

Терзиев: Одобриха ПУП за последния незавършен участък от Околовръстния път на София

Терзиев: Одобриха ПУП за последния незавършен участък от Околовръстния път на София

Водещи

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

Димитър Илиев: Българските пътища имат сериозни дефицити, трябва отговорност за нарушенията

  • Преди 7 минути
Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

Ювентус осъди собствените си фенове за неуважение към паметта на Сандро Мацола

  • Преди 15 минути
Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

Казусът със 73-те кучета в Бистра остава нерешен: Кметът на Търговище поиска проверка от ОДБХ

  • Преди 24 минути
Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

Експлозия на границата между Северна и Южна Корея рани трима войници

  • Преди 30 минути
"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

"Спаси София" отхвърля новото увеличение на такситата: "Столичани плащат"

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

Арестуваха 28-годишен в Пернишко за притежание на порнографски материали с непълнолетни

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

  • Преди 45 минути
Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

Шави: Нидерландия ще играе с повече интензитет, страст и ритъм

  • Преди 46 минути
Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

Шампионският герой на Левски продължава кариерата си в Индонезия

  • Преди 59 минути
България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

България и TUI ще подпишат меморандум за привличане на повече германски туристи през 2027 г.

  • Преди 1 час
САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент за заседанието на ООН

  • Преди 1 час
Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

Обрат: Синът на Паоло Малдини чист за наркотици

  • Преди 1 час
Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

  • Преди 1 час
Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

Ивкова: 190 млн. евро са платени по 6 инвестиции на министерството на здравеопазването по ПВУ

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

16-годишна, обвинена за убийството на Георги Кузев, отново иска да излезе от ареста

  • Преди 1 час