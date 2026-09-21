Илияна Йотова води българската делегация на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН започват на 22 септември в Ню Йорк. Представители на високо равнище на 193-те държави членки ще обсъждат глобалните конфликти, устойчивото развитие, климатичните промени, готовността за бъдещи пандемии и международната сигурност.

Българската делегация ще бъде водена от президента Илияна Йотова. В нея участва и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Близо 130 държави се очаква да бъдат представени лично от своите държавни или правителствени ръководители. Общият дебат ще продължи до 28 септември, като заседания ще има от 22 до 26 септември и отново на 28 септември.

Мирът, климатът и устойчивото развитие във фокуса

Темата на 81-вата сесия е „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: Организация на обединените нации, която дава резултати за всички“. Председател на Общото събрание е Халилур Рахман от Бангладеш.

В рамките на седмицата са предвидени и редица срещи на високо равнище. На 23 септември ще бъде отбелязана 40-ата годишнина от Декларацията за правото на развитие. Същия ден е предвидено събитие, посветено на климатичните действия и справедливия преход.

На 24 септември вниманието ще бъде насочено към заплахите, свързани с покачването на морското равнище, а ден по-късно ще се проведе среща за превенцията, готовността и реакцията при бъдещи пандемии.

На 28 септември ще бъде отбелязана 25-ата годишнина от приемането на Декларацията и Програмата за действие от Дърбан, насочени към борбата с расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост.

Високопоставената седмица ще бъде последвана на 29 септември от среща, посветена на Международния ден за пълното премахване на ядрените оръжия.

Форумът се провежда на фона на продължаващи военни конфликти, климатични рискове и засилен натиск върху международното сътрудничество. Сред основните цели на сесията ООН поставя възстановяването на доверието в многостранната система и ускоряването на изпълнението на Целите за устойчиво развитие до 2030 г.