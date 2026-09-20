Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Локомотив София дочака първа победа през сезона. Отборът на Любослав Пенев спечели трудно гостуването си на Спартак Варна с 1:0. „Железничарите" имаха и късмет, тъй като капитанът на домакините Ангел Грънчов си вкара злощастен автогол в 58-ата минута.

Енчо Керязов: Открихме тотална безстопанственост в държавните спортни бази

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че при проверки на държавните спортни бази са установени сериозни нарушения и безстопанственост.

"Открихме тотална безстопанственост в спортните бази, а ярък пример е тази в "Красна поляна". Тя е държавна собственост, използвана без плащане на наем", каза Керязов пред НОВА.

По думите му имотът е бил използван от различни бизнеси, сред които паркинг, автосервиз, заведения за хранене и производствени цехове, като договори не е имало от години.

Министърът посочи, че подобни проблеми са открити и в Зимния дворец в София.

Атлетико повали Реал в лудото мадридско дерби



Атлетико Мадрид и Реал Мадрид изиграха изключително напрегнато Дерби Мадриленьо на "Метрополитано", в което домакините поведоха с 2:0, а "белите" върнаха едно попадение чрез Антонио Рюдигер.

Любо Ганев: Гордеем се с момчетата, трябваше ни малко късмет



Няма какво да съжаляваме гордеем се с нашите момчета. Това заяви президентът на федерацията по волейбол Любомир Ганев след загубата на България от Германия с 2:3 гейма на европейското първенство. Националният отбор допусна обрат от 2:0 в пълната зала „Арена София" и отпадна от турнира на осминафиналите.

"Хубавото на нашия спорт е, че никога не знаеш как ще свърши. Започнахме добре, но след края на втория гейм не ни се получиха някои неща. Трябва да имаш и малко късмет. Няма какво да съжаляваме."

Манчестър Юнайтед се спаси в края срещу Фулъм след две греди и автогол



Фулъм и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 1:1 на "Крейвън Котидж" в мач от петия кръг на Висшата лига. "Котиджърс" остават предпоследни с 2 точки и без успех с Алваро Арбелоа. Юнайтед в 12-и с 5.

Още в десетата минута опасен удар на Лисандро Мартинес бе спасен от Бернд Лено. Четвърт час по-късно късметът обърна гръб на Ман Юнайтед, след като Бруно Фернандеш уцели десния страничен стълб.