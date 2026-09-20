Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година
Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от деня:
ЦСКА не успя да пречупи Локомотив Пловдив на "Христо Бонев"
ЦСКА не успя да стигне до победата при гостуването си на Локомотив Пловдив, а двата тима завършиха 1:1 на стадион "Христо Бонев".
Домакините поведоха още в 10-ата минута. Адриан Кова намери Доминик Бурбан около точката за изпълнение на дузпа, а той с пета продължи към Парвиз Умарбаев. Халфът завърши атаката с красив удар за 1:0.
ЦСКА реагира бързо и само осем минути по-късно изравни. Пастор центрира отлично от десния фланг, а Йоанис Питас засече с глава от близка дистанция и не остави шанс на Боян Милосавлйевич.
До края и двата отбора опитаха да стигнат до решителен гол, но такъв не падна и срещата завърши при 1:1. За ЦСКА това означава пропусната възможност да оглави класирането, докато Локомотив Пловдив взе точка след труден период.