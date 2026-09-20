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Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година
БТА

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от деня:

ЦСКА не успя да пречупи Локомотив Пловдив на "Христо Бонев"

ЦСКА не успя да стигне до победата при гостуването си на Локомотив Пловдив, а двата тима завършиха 1:1 на стадион "Христо Бонев".

Домакините поведоха още в 10-ата минута. Адриан Кова намери Доминик Бурбан около точката за изпълнение на дузпа, а той с пета продължи към Парвиз Умарбаев. Халфът завърши атаката с красив удар за 1:0.

ЦСКА реагира бързо и само осем минути по-късно изравни. Пастор центрира отлично от десния фланг, а Йоанис Питас засече с глава от близка дистанция и не остави шанс на Боян Милосавлйевич.

До края и двата отбора опитаха да стигнат до решителен гол, но такъв не падна и срещата завърши при 1:1. За ЦСКА това означава пропусната възможност да оглави класирането, докато Локомотив Пловдив взе точка след труден период.

Автогол донесе първа победа на Локомотив София през сезона

Локомотив София дочака първа победа през сезона. Отборът на Любослав Пенев спечели трудно гостуването си на Спартак Варна с 1:0. „Железничарите" имаха и късмет, тъй като капитанът на домакините Ангел Грънчов си вкара злощастен автогол в 58-ата минута.

Енчо Керязов: Открихме тотална безстопанственост в държавните спортни бази

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че при проверки на държавните спортни бази са установени сериозни нарушения и безстопанственост.

"Открихме тотална безстопанственост в спортните бази, а ярък пример е тази в "Красна поляна". Тя е държавна собственост, използвана без плащане на наем", каза Керязов пред НОВА.

По думите му имотът е бил използван от различни бизнеси, сред които паркинг, автосервиз, заведения за хранене и производствени цехове, като договори не е имало от години.

Министърът посочи, че подобни проблеми са открити и в Зимния дворец в София.

Атлетико повали Реал в лудото мадридско дерби

Атлетико Мадрид и Реал Мадрид изиграха изключително напрегнато Дерби Мадриленьо на "Метрополитано", в което домакините поведоха с 2:0, а "белите" върнаха едно попадение чрез Антонио Рюдигер.

Любо Ганев: Гордеем се с момчетата, трябваше ни малко късмет

Няма какво да съжаляваме гордеем се с нашите момчета. Това заяви президентът на федерацията по волейбол Любомир Ганев след загубата на България от Германия с 2:3 гейма на европейското първенство. Националният отбор допусна обрат от 2:0 в пълната зала „Арена София" и отпадна от турнира на осминафиналите.

"Хубавото на нашия спорт е, че никога не знаеш как ще свърши. Започнахме добре, но след края на втория гейм не ни се получиха някои неща. Трябва да имаш и малко късмет. Няма какво да съжаляваме."

Манчестър Юнайтед се спаси в края срещу Фулъм след две греди и автогол

Фулъм и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 1:1 на "Крейвън Котидж" в мач от петия кръг на Висшата лига. "Котиджърс" остават предпоследни с 2 точки и без успех с Алваро Арбелоа. Юнайтед в 12-и с 5.

Още в десетата минута опасен удар на Лисандро Мартинес бе спасен от Бернд Лено. Четвърт час по-късно късметът обърна гръб на Ман Юнайтед, след като Бруно Фернандеш уцели десния страничен стълб.

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