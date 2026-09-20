Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам
Временният треньор на ЦСКА отдаде равенството с Локомотив Пловдив на натрупаната умора, а Душан Косич определи резултата като честен
Временният треньор на ЦСКА Даниел Моралес призна, че на отбора са липсвали креативност и агресия при равенството 1:1 с Локомотив Пловдив, но подчерта, че натрупаната умора от сгъстения цикъл също е оказала влияние.
"Видях на терена, че ни липсваше малко креативност. Трябваше да сме по-активни с топката и когато противникът ни дава грешки, трябва да сме убийци в такива ситуации", заяви Моралес.
Той отказа да оправдае резултата със състоянието на терена.
"Теренът е еднакъв за двата отбора. Когато сядаш на масата да ядеш мусака, нямаш друго ядене. Трябва да го ядеш и да се адаптираш", каза наставникът.
Моралес коментира и бъдещето си начело на тима.
"Когато този клуб има нужда от Даниел Моралес, той винаги ще бъде готов. Ръководството ще избере най-доброто за клуба и за феновете", заяви той.
От своя страна треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич определи равенството като реален резултат.
"Изиграхме добър мач, момчетата бяха мотивирани. Не позволихме много на ЦСКА. Имахме и няколко възможности в края, но може би този резултат е честен", каза словенецът.
По повод спекулациите за евентуално преминаване в ЦСКА Косич беше категоричен:
"Не можем да говорим за тези спекулации. Сърцето ми е в Локомотив и се опитвам да давам най-доброто."