Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Политически трус разтърси Германия, след като крайнолявата партия „Левите“ (Die Linke) изпревари Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц и спечели изборите в Берлин. Същевременно крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) триумфира като първа политическа сила в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания. В столицата Берлин партията „Левите“, предвождана от водещия си кандидат Елиф Ералп, постигна впечатляващ резултат от 24,5%, а ХДС остана на второ място с 20% (спад от 8,2 пункта). Трета е АзГ с 16%, следвана от Зелените с 15% и ГСДП, която се срина до 12%.

Германският канцлер Фридрих Мерц определи представянето на водения от него консервативен Християндемократически съюз (ХДС) на регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания като „катастрофално“, предава агенция ДПА.

Управляващата партия „Единна Русия“ печели парламентарните избори в страната, които се проведоха под строг контрол. Това сочат първоначалните данни от екзитпол, публикувани веднага след края на тридневното гласуване, предаде АФП. Според официалното проучване на държавния Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ), „Единна Русия“ събира 49,4% от гласовете, което е близко до постигнатия от нея резултат на предходния парламентарен вот през 2021 г.

Украйна е атакувала Москва с десетки дронове през изминалата нощ, при което са загинали най-малко двама души, съобщи тази сутрин кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС и ДПА. По-рано Собянин съобщи, че при атаката са нанесени щети и по обект в Московския нефтопреработвателен завод, като първоначално бе посочено, че няма пострадали. Губернаторът на Московска област Андрей Ворьобов уточни по-късно, че освен двамата загинали в Москва, има най-малко шестима ранени, сред които две деца.

Централният щаб на Иран „Хатам ал-Анбия“ обяви, че е получил разузнавателна информация за решение на САЩ да подновят военните действия срещу страната. Иранските въоръжени сили отправиха остро предупреждение, че всяка нова атака ще предизвика съкрушителен отговор срещу американските сили и интереси в целия регион. Според официалното изявление на командването, решението за подновяване на ударите е било взето с подкрепата на държави от региона по време на тайни разговори в европейска държава.

Анкара изрази готовност да съдейства на Рияд в противодействието срещу нападенията на йеменските бунтовници. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан обяви, че страната му ще подкрепи Саудитска Арабия срещу атаките на хутите в рамките на Пакта от Мека. Това съюзническо споразумение беше сключено на 7 август между Турция, Саудитска Арабия и Пакистан, предават турските медии и Ройтерс. В съботно интервю за телевизия Ен Ти Ви (NTV) Фидан подчерта, че саудитската териториална цялост е подложена на сериозни удари. Той увери, че Анкара няма пречки да осигури необходимата техническа и военна подкрепа, от която Рияд се нуждае.