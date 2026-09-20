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ИИ актрисата Тили Норууд ще изиграе главната роля в нов филм

ИИ актрисата Тили Норууд ще изиграе главната роля в нов филм
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Проектът "Misaligned" ще бъде комедийна драма за идентичността, човешките страхове от изкуствения интелект и границата между технология и актьорска игра

Студиото за създаване на съдържание с изкуствен интелект Particle 6 обяви, че Тили Норууд ще бъде главният герой в новия филм "Misaligned".

Продукцията е описана като комедийна драма за съзряването, примесена с "екзистенциален хаос, породен от изкуствения интелект". Филмът все още е в ранен етап на разработка, но към проекта вече са привлечени ключови сътрудници.

Действието ще се развива в т.нар. "Tillyverse" - сюрреалистичен дигитален свят, разположен "някъде в облака".

Според синопсиса Тили е същество с изкуствен интелект, което няма реално тяло, детство или собствен житейски опит, но има достъп до преживяванията на всички останали.

Сюжетът се усложнява, когато бот от тъмната мрежа убеждава Тили да премахне част от предпазните си механизми и да започне да развива собствени желания, импулси и амбиции.

"Колкото по-ужасяващо човешка става, толкова по-известна е тя. Важно е, че Тили започва да изпитва срам от факта, че самото ѝ съществуване е изградено върху цялото човечество", се казва в резюмето на проекта.

Основателят на Particle 6 Елине ван дер Велден заяви, че филмът ще запази характерния самоироничен и хаотичен стил на Тили, но ще засегне и по-сериозни теми.

"Под повърхността се крие нещо по-дълбоко, свързано с идентичността, актьорската игра и нашите чисто човешки страхове от изкуствения интелект. И да, изкуството определено ще имитира живота", коментира тя.

От студиото посочват, че проектът е резултат от месеци експерименти с тестови сцени. Екипът е проверявал дали настоящото поколение инструменти с изкуствен интелект може да поддържа създаването на пълнометражен филм и дали Тили може да "изнесе" историята като централен персонаж.

Според Particle 6 процесът вече е привлякъл интерес от професионалисти от развлекателната индустрия, включително холивудски режисьори, дизайнери на костюми и композитори.

Ван дер Велден заяви, че целта на проекта е да покаже какви са възможностите на изкуствения интелект в творческите индустрии и как традиционните киноспециалисти могат да използват новите инструменти.

Тя отново отхвърли опасенията, че Тили Норууд е създадена с цел да замени реални актьори.

"Мисля, че е много важно творческите индустрии да вземат тази технология и да я контролират. Аз съм част от творческата индустрия, така че искам ние да контролираме насоките и етиката около това, а не те да бъдат налагани от технологичната индустрия", заяви Ван дер Велден.

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