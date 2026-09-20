ВМРО-ДПМНЕ обвини опозицията, че продава македонската идентичност на България

Междупартийният сблъсък в Северна Македония ескалира с тежки обвинения, след като депутатът от управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ Бране Петрушевски нападна лидера на опозиционния СДСМ Венко Филипче.

Според информация на агенция МИА, цитирана по БТА, Петрушевски е заявил, че опозиционният лидер продава идентичността и езика на България. Острият тон е директен отговор на критиките на Филипче относно плановете на премиера Християн Мицкоски за разработване на мина за ценния метал антимон край Крива паланка, обезпечена с американски капитал.

Повод за спора стана интервю на министър-председателя по време на визитата му в САЩ, цитирано от телевизия „Стар“, в което той разкри, че проектът за добив на антимон в местността Кръстов дол, близо до село Луке, ще получи американско финансиране в размер на 5 милиона долара.

Тези планове бяха подложени на сериозна критика от страна на Венко Филипче, който контрира, че държавните ресурси не са лична собственост на премиера.

Пред македонския информационен сайт „Фокус“ лидерът на СДСМ заяви: „Македония не е за продан. Мицкоски обявява разпродажба на земята и предлага природните богатства на чуждестранни инвеститори. Казвам му ясно и категорично: той не може да разпродава национални богатства. За отварянето на рудници трябва да бъдат питани гражданите“.

В отговор на тези нападки, депутатът Бране Петрушевски припомни минали политически решения и обвини опозицията в лицемерие: „Филипче каза, че Македоня не е за продан, след като с Заев продадоха името. Филипче лъже гражданите, че Македония не е за продан, а именно той продава идентичността и езика на България, само за да дойде на власт. Филипче иска само да дойде на власт, за да може да краде, да нагласява търгове и да събира комисиони“.