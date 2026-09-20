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"Евровизия 2027" няма да е само в "Арена Бургас": Готвят събития в цяла България

"Евровизия 2027" няма да е само в "Арена Бургас": Готвят събития в цяла България

Държавата вече подбира предложения за съпътстваща програма, а Евтим Милошев обяви: "Бургас е домакин, но сцената е България"

"Евровизия 2027" няма да се ограничи само до трите големи вечери в "Арена Бургас". Държавата подготвя серия от съпътстващи събития, с които международният интерес към конкурса да бъде използван за представянето на България, нейната култура и туризъм.

Министърът на културата Евтим Милошев съобщи, че преди дни е разговарял с кмета на Бургас Димитър Николов за подготовката на морския град.

"Евровизия 2027 си намери страхотен домакин в лицето на Бургас. Там също има огромен фокус, енергия и внимание, за да бъде България страхотен домакин на конкурса", заяви Милошев.

По думите му Министерството на културата вече селектира предложения за събития около музикалния конкурс, които ще бъдат предадени на вицепремиера Иво Христов и на създадения инициативен комитет. Целта е част от тях да получат подкрепа и да се превърнат в част от по-широката програма около домакинството.

"Бургас е домакин, но сцената е България"

Амбицията е вниманието на международната публика да не остане насочено единствено към "Арена Бургас".

"Бургас е домакин, но сцената е България", заяви министърът.

Според него конкурсът е възможност страната да покаже пред Европа и света своето съвременно лице и да привлече интерес към културни прояви, туризъм и бизнес и след края на събитието.

Официално е потвърдено, че Бургас ще бъде домакин на 71-вото издание на "Евровизия", след като градът беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия. Конкурсът ще се проведе за първи път в България след победата на DARA във Виена през 2026 г.

Три големи вечери в "Арена Бургас"

Първият полуфинал ще бъде на 11 май 2027 г., вторият - на 13 май, а големият финал е насрочен за 15 май. И трите телевизионни шоута ще се проведат в "Арена Бургас".

Организаторите вече потвърдиха, че през седмицата на конкурса ще има и по-широка културна и развлекателна програма, включително Eurovision Village и EuroClub, като подробностите предстои да бъдат обявени.

Подготовката в Бургас продължава, а през следващите месеци трябва да стане ясно кои от предложените съпътстващи инициативи ще бъдат включени в програмата около едно от най-мащабните музикални събития, организирани досега в България.

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