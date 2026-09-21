Полша иска 15 000 американски военни на своя територия

Полша иска да увеличи американското военно присъствие на своя територия до 15 000 военнослужещи, заяви заместник-министърът на отбраната Станислав Взятек, цитиран от Франс прес.

По думите му планът предвижда около 10 000 американски военни да бъдат разположени на ротационен принцип, а между 3500 и 5000 да бъдат постоянно базирани в страната. В момента в Полша на ротационен принцип се намират между 6500 и 7000 американски военнослужещи.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че е постигнат „значителен напредък“ по създаването на постоянна американска военна база в Полша. Това се случва на фона на прегледа на американското военно присъствие в Европа, извършван от неговата администрация.

Според Взятек разширяването на американското военно присъствие в Полша ще се осъществява поетапно до 2039 г.

Миналата седмица полският премиер Доналд Туск предупреди за възможни „хибридни“ действия от страна на Русия срещу държавите, подкрепящи Украйна. Той посочи и възможността за „случайни“ удари с дронове и ракети.

Полша е член на НАТО и Европейския съюз и се намира на източния фланг на Алианса. От 2022 г. насам Варшава многократно е обвинявала Русия в извършването на саботажи.

Полша е сред страните от НАТО с най-високи разходи за отбрана, които достигат близо 5% от брутния вътрешен продукт.