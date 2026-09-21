Телевизиите бойкотират събитията в Белия дом в знак на протест срещу ограничаването на CNN

Телевизиите, участващи в т.нар. „телевизионен пул“ на Белия дом, сред които Fox News, NBC, CBS и ABC, са прекратили съвместното отразяване на планирани президентски събития.

Решението е взето в знак на протест срещу действията на администрацията на Доналд Тръмп, която е попречила на CNN да изпълнява ролята си на водещ телевизионен представител.

Медиите са решили да не отразяват събитията, включени в графика на Белия дом, включително пътуването на Тръмп до Ню Йорк за Общото събрание на ООН. Така телевизиите ограничиха прякото отразяване на част от президентската програма.

Телевизионният пул е създаден за ситуации, при които пространството не позволява присъствието на всички телевизионни екипи. Един оператор заснема събитието, а записът след това се предоставя на останалите медии.

След като всички телевизии отказаха да участват в системата без CNN, Белият дом остана без обичайното телевизионно отразяване чрез пула.

Сред участващите медии е и Fox News, която често е определяна като близка до Доналд Тръмп и чиито предавания президентът нееднократно е хвалил публично.

Решението беше обявено в същия ден, в който CNN, MSNBC и Politico заведоха дело срещу администрацията на Тръмп. Медийните организации я обвиняват в нарушаване на Първата поправка на Конституцията на САЩ и в опит да влияе върху начина, по който медиите отразяват новините.