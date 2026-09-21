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ЕС санкционира организаторите на руските избори в окупираните територии на Украйна

ЕС санкционира организаторите на руските избори в окупираните територии на Украйна

Европейският съюз посочи и недопускането на кандидата на партия „Яблоко“ като фактор, който допълнително е ограничил избора пред руските избиратели

Европейският съюз обяви санкции срещу лица, свързани с организирането на руските избори в окупираните украински територии, съобщи германската агенция ДПА.

Решението идва след провеждането на парламентарните избори в Русия. Според изявление на ръководителя на европейската външна политика Кая Калас, публикувано от името на 27-те държави членки, санкции ще бъдат наложени на хора, участвали в организирането на изборите или кандидатирали се в окупираните територии на Украйна.

Мерките ще засегнат и лица, които според ЕС са отговорни за ограничаването на възможността за провеждане на свободни и честни избори в Русия.

ЕС заяви, че няма да признае нито изборите, проведени от Русия в окупираните украински територии, нито резултатите от тях. В позицията на съюза се посочва, че изборите за Държавната дума, проведени между 18 и 20 септември, са показали продължаващо отслабване на демократичните процеси в Русия.

Според ЕС руските власти са засилили натиска върху опозицията, като са използвали административни и правни механизми за ограничаване на участието на противници на войната в политическия процес.

Европейският съюз посочи и недопускането на кандидата на партия „Яблоко“ като фактор, който допълнително е ограничил избора пред руските избиратели. В изявлението се отбелязва, че независими анализатори и наблюдатели са съобщавали за действия, насочени към отстраняване на противници на войната и ограничаване на достъпа до независима информация.

ЕС обърна внимание и на факта, че Русия не е поканила наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа на изборите, което според съюза е допълнителен проблем за прозрачността на вота.

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