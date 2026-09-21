Диян Стаматов: Един учебник няма да реши проблемите на образованието

Идеята на Министерството на образованието и науката за един учебник по даден предмет за всички ученици, както и предложенията за въвеждане на омбудсмани в училищата, оценка за дисциплина и скала на наказанията, предизвикаха реакции от представители на образователната система.

Диян Стаматов, директор на 119-о училище и бивш заместник-министър на образованието, определи предложението за един учебник като тема, която на този етап трудно може да бъде оценена.

"Идеята за учебника трудно би могла да бъде коментирана в момента, но този казус няма да разреши нищо в перспектива в системата на образованието като проблем. Живеем в дигитално време, в което има много информация, която трудно може да бъде събрана на едно място."

Според него просветното министерство трябва да представи по-ясно какво точно включва предложението.

"Това е един ход, който в перспектива образователното министерство трябва да развие и представи по един много ясен и точен начин какво има предвид. На този етап буди само неизвестни", каза той пред bTV.

Стаматов посочи, че броят на учебниците не е основният проблем, тъй като съдържанието им се определя от учебните програми на МОН.

"Не е проблема на образованието дали има един учебник, или много. Какво пише в учебника го казва МОН чрез своите учебни програми. Тъкмо те се пишат от министерството и там има национален консенсус по отношение на това какво трябва да бъде изписано във всеки един учебник, без значение дали той е един, или десет по един предмет", обясни Стаматов.

Председателят на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" Юлиян Петров също изрази резерви към идеята за един учебник. Той посочи, че според данни от проучване повече от половината учители не очакват предложението да донесе значителна добавена стойност.

"Повече от 50% от учителите смятат, че това няма да доведе до някаква кой знае каква придадена стойност. 25% от тях са отговорили, че хоризонтът на българското образование е по-скоро към образование без учебници, а не да се вживяваме в един такъв брутален диалог дали да бъде един или няколко", каза Петров.

"Тази тема не би трябвало да бъде темата на днешната реформа. Няма да има голям ефект, ако стигнем до един учебник в този момент", допълни той.

По думите на Стаматов значително по-сериозен е въпросът с дисциплината в училищата.

Според него предложените от МОН промени, свързани с дисциплината, заслужават внимание, тъй като нарушаването на правилата е проблем, който се наблюдава широко.

"На всяка крачка се вижда как хората не спазват правила и това тръгва от училищната среда. Това, което анонсира МОН по отношение на дисциплината, наистина заслужава уважение. Дали ще бъде добре предложено и ще влезе в истинския си формат е тяхна отговорност", каза той.

Стаматов подчерта необходимостта от ясни правила и санкции при нарушения.

"Всички анонсираме необходимостта да има промени в поведението на учениците, да има санкциониране в случаите, когато има нарушаване правата на други ученици. Когато има неспазване на правилата. И това е хубавият ход, който оттук нататък е добре да се обмисли за реализиране", каза Диян Стаматов.

Юлиян Петров също поздрави министъра на образованието и неговия екип за това, че поставят дисциплината сред основните проблеми пред българското образование.