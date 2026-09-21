Проучване: Листата на Вучич води с 48,6%, студентите събират 37,1%

Според ново проучване на агенция „Фактор плюс“, ако парламентарните избори в Сърбия се проведат в неделя, най-много гласове би получила листата „Обединена Сърбия“, водена от Александър Вучич – 48,6%. Изследването е проведено между 16 и 20 септември сред 986 души.

Студентската листа е на второ място с 37,1% подкрепа. Това е увеличение с 5,6 процентни пункта спрямо предходното проучване.

Според резултатите още две политически формации биха преминали 3-процентната граница. Социалистическата партия на Сърбия получава 4,9%, а „Европейска Сърбия“ – 3,6%.

Под прага остават „Автентична десница“ с 2,8% и листата „Ние сме силата на народа“ на Бранимир Несторович с 1,2%.

Проучването показва още, че при избори в неделя избирателната активност би била около 62%. 22% от анкетираните заявяват, че няма да гласуват, а 16% все още не са решили.