Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Проучване: Листата на Вучич води с 48,6%, студентите събират 37,1%

Проучване: Листата на Вучич води с 48,6%, студентите събират 37,1%
БТА

Според резултатите още две политически формации биха преминали 3-процентната граница

Според ново проучване на агенция „Фактор плюс“, ако парламентарните избори в Сърбия се проведат в неделя, най-много гласове би получила листата „Обединена Сърбия“, водена от Александър Вучич – 48,6%. Изследването е проведено между 16 и 20 септември сред 986 души. 

Студентската листа е на второ място с 37,1% подкрепа. Това е увеличение с 5,6 процентни пункта спрямо предходното проучване.

Според резултатите още две политически формации биха преминали 3-процентната граница. Социалистическата партия на Сърбия получава 4,9%, а „Европейска Сърбия“ – 3,6%.

Под прага остават „Автентична десница“ с 2,8% и листата „Ние сме силата на народа“ на Бранимир Несторович с 1,2%.

Проучването показва още, че при избори в неделя избирателната активност би била около 62%. 22% от анкетираните заявяват, че няма да гласуват, а 16% все още не са решили. 

Още по темата

Лидерът на студентското движение в Сърбия: Управлението на Вучич не заслужава положителна оценка

Лидерът на студентското движение в Сърбия: Управлението на Вучич не заслужава положителна оценка

Официално: Вучич разпусна сръбския парламент

Официално: Вучич разпусна сръбския парламент

Студентската листа изпреварва Вучич преди парламентарните избори в Сърбия

Студентската листа изпреварва Вучич преди парламентарните избори в Сърбия

The Times: Времето на Вучич изтича, студентите го изпревариха

The Times: Времето на Вучич изтича, студентите го изпревариха

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

Протести в 17 хърватски града срещу насилието над жени

Протести в 17 хърватски града срещу насилието над жени

Студен фронт носи първия сняг в Сърбия още на 22 септември

Студен фронт носи първия сняг в Сърбия още на 22 септември

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан

Голям горски пожар избухна на гръцкия остров Крит, евакуират села заради огъня

Голям горски пожар избухна на гръцкия остров Крит, евакуират села заради огъня

Водещи

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

  • Преди 5 часа
Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

Мощен тайфун връхлетя Япония: близо 2 милиона души са евакуирани

  • Преди 5 часа
"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

  • Преди 5 часа
Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

  • Преди 6 часа
Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от България на 21.09.2026 г.

Най-важното от България на 21.09.2026 г.

  • Преди 6 часа
Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

  • Преди 6 часа
Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

  • Преди 6 часа
Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

  • Преди 6 часа
САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

  • Преди 7 часа
"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

  • Преди 7 часа
Медведев обвини партията на Льо Пен в промяна на позицията към Русия

Медведев обвини партията на Льо Пен в промяна на позицията към Русия

  • Преди 7 часа
13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

  • Преди 7 часа
Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър

Столичната община подкрепя Неделното хоро, но не пред Народния театър