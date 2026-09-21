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Протести в 17 хърватски града срещу насилието над жени

Протести в 17 хърватски града срещу насилието над жени

Участниците насочиха вниманието към недостатъците в институционалната защита на жертвите на домашно насилие

Женски организации и граждански инициативи организираха символични акции в 17 града в Хърватия в навечерието на Националния ден за премахване на насилието срещу жените. Проявите се проведоха под мотото „Докато министърът хвърля светлина, жените остават в тъмнина“.

Участниците насочиха вниманието към недостатъците в институционалната защита на жертвите на домашно насилие и към случаите на убийства на жени.

Повод за акциите стана убийството на 35-годишна жена в Слатина на 8 септември. Тя е подала сигнал срещу съпруга си в полицията на 21 юли за заплахи, домашно насилие и нарушаване на правата на детето. След сигнала той е бил задържан, а срещу него е била наложена ограничителна мярка и е бил отстранен от семейното жилище.

Част от мерките впоследствие са били отменени по искане на жената, но ограничителната заповед, наложена в рамките на наказателното производство, е останала в сила. В деня на убийството тя отново е потърсила полицията заради домашно насилие. Патрулът е пристигнал около десет минути по-късно, но заподозреният не е бил открит. Около 20 минути след това полицията е получила сигнал за убийството.

Два дни след случая министърът на труда, пенсионната система, семейството и социалната политика Ален Ружич заяви, че няма данни за системни пропуски. Впоследствие полицията съобщи за установени нередности.

„Искаме да предупредим за системните пропуски, които водят до ескалация на насилието срещу жени и фемицида. Искаме системни решения“, заяви изпълнителният координатор на Хърватската женска мрежа Саня Юрас.

Организациите настояват за въвеждане на единна задължителна оценка на риска от повторно насилие и фемицид. Те искат и специализирано обучение на служителите, които оценяват риска и определят мерките за защита, както и по-добра координация между полицията, социалните служби и прокуратурата.

Сред останалите искания са приемането на специален закон срещу всички форми на насилие, основано на пола, ефективно наказателно преследване на извършителите и търсене на отговорност при институционални пропуски. Организациите настояват още за национална стратегия за борба с насилието срещу жени и устойчиво финансиране на структурите, които оказват помощ на жертвите.

Акции са проведени в Загреб, Осиек, Сплит, Риека, Бели Манастир, Пакрац, Вуковар, Вировитица, Беовар, Карловац, Кореница, Копривница, Шибеник, Трогир, Корчула, Задар и Новска.

В Сплит организацията Domine акцентира върху необходимостта системата да разпознава навреме риска и да осигурява защита на жертвите. Представителят на организацията Миряна Кучер заяви, че от 2016 г. насам 156 жени са били убити от свои партньори или други мъже от семейството.

В Копривница участниците пуснаха черни балони с послания в памет на убитите жени.

Националният ден за премахване на насилието срещу жените се отбелязва в Хърватия на 22 септември. Датата е избрана в памет на съдия Люляна Хвалец, Гордана Орашкич и нейния адвокат Хайра Прохич, които са убити на 22 септември 1999 г. по време на бракоразводно дело в съд в Загреб. При нападението е тежко ранен и служител на съда.

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