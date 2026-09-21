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Двама следователи са кандидати за изборни членове на ВСС

Двама следователи са кандидати за изборни членове на ВСС
Снимка: БТА

Петко Петков от Националната следствена служба и Бойко Атанасов от Следствения отдел на Софийската градска прокуратура са номинирани от квотата на следователите

Двама са кандидатите за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите, съобщиха от пресцентъра на ВСС. Имената и документите на магистратите са публикувани на сайта на съвета.

Кандидатурите са на Петко Петков - следовател в Националната следствена служба, и Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Предложенията са публикувани в раздела "Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от следователите".

Следва Прокурорската колегия на ВСС да се произнесе по допустимостта на двете кандидатури.

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