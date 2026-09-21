Двама следователи са кандидати за изборни членове на ВСС

Двама са кандидатите за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите, съобщиха от пресцентъра на ВСС. Имената и документите на магистратите са публикувани на сайта на съвета.

Кандидатурите са на Петко Петков - следовател в Националната следствена служба, и Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.

Предложенията са публикувани в раздела "Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от следователите".

Следва Прокурорската колегия на ВСС да се произнесе по допустимостта на двете кандидатури.