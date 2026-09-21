Двама следователи са кандидати за изборни членове на ВСС

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Двама са кандидатите за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите, съобщиха от пресцентъра на ВСС. Имената и документите на магистратите са публикувани на сайта на съвета.
Кандидатурите са на Петко Петков - следовател в Националната следствена служба, и Бойко Атанасов - следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура.
Предложенията са публикувани в раздела "Процедура за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от следователите".
Следва Прокурорската колегия на ВСС да се произнесе по допустимостта на двете кандидатури.