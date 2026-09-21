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Втори кораб е поразен в Ормузкия проток за един ден

Втори кораб е поразен в Ормузкия проток за един ден
АР/БТА

Двама членове на екипажа са получили леки наранявания

Още един кораб е бил атакуван в Ормузкия проток, като това е вторият подобен инцидент за деня, съобщи ДПА.

Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че танкер, пътуващ към Персийския залив, е бил поразен от неизвестен снаряд. Двама членове на екипажа са получили леки наранявания. Няма информация за замърсяване на морето или други екологични щети. След инцидента корабът се е насочил към близко пристанище.

По-късно UKMTO съобщи и за втори случай. Танкер за втечнен природен газ е бил поразен от неизвестен снаряд, като при този инцидент няма пострадали.

Напрежението около Ормузкия проток се засили на фона на продължаващия конфликт между Иран и САЩ. Ограниченията върху корабоплаването през стратегическия воден път вече създават сериозни затруднения за международната търговия с петрол, природен газ и торове.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и е един от най-важните маршрути за превоз на енергийни ресурси в света.

Американски медии съобщават, че американските военни многократно са ескортирали търговски кораби през района край бреговете на Оман.

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