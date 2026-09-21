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24 кандидат-президентски двойки са подали документи в ЦИК

24 кандидат-президентски двойки са подали документи в ЦИК
Снимка: БТА

Сред регистрираните кандидати са Илияна Йотова и Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев, както и Ивайло Симеонов и проф. Косьо Стойчев

Общо 24 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври са подали документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) до 17:00 ч. на 21 септември 2026 г. Това съобщиха от комисията на официалната си страница във Facebook.

Сред кандидатските двойки са Илияна Йотова и Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев, Ивайло Симеонов и проф. Косьо Стойчев, както и Николай Ненчев и Цвета Кирилова.

Пълният списък на кандидатските двойки, за които са постъпили документи, е:

  1. Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент.
  2. Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент.
  3. Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент.
  4. Камен Захариев Тасков - кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент.
  5. Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент.
  6. Радостин Петев Василев - кандидат за президент и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент.
  7. Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент.
  8. Александър Трифонов Томов - кандидат за президент и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент.
  9. Волен Николов Сидеров - кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент.
  10. Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент.
  11. Мария Петрова Колева - кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент.
  12. Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент.
  13. Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент.
  14. Искра Йорданова Недева - кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев - кандидат за вицепрезидент.
  15. Иванка Великова Цветанова-Петкова - кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков - кандидат за вицепрезидент.
  16. Николай Нанков Ненчев - кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова - кандидат за вицепрезидент.
  17. Иво Иванов Лулчев - кандидат за президент и Стефан Димитров Попов - кандидат за вицепрезидент.
  18. Пламен Панайотов Пасков - кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев - кандидат за вицепрезидент.
  19. Йордан Иванов Малджански - кандидат за президент и Валентин Асенов Христов - кандидат за вицепрезидент.
  20. Илияна Малинова Йотова - кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев - кандидат за вицепрезидент.
  21. Андрей Атанасов Гюров - кандидат за президент и Георги Димитров Кандев - кандидат за вицепрезидент.
  22. Ивайло Петров Симеонов - кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев - кандидат за вицепрезидент.
  23. Явор Бориславов Генов - кандидат за президент и Максим Генов Велков - кандидат за вицепрезидент.
  24. Георги Николов Димов - кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков - кандидат за вицепрезидент.

Според приетата от ЦИК хронограма 22 септември е крайният срок, в който партиите, коалициите и инициативните комитети могат да направят предложения до комисията за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.

По-рано документи за регистрация за участие в изборите са подали общо 27 инициативни комитета и осем партии. Срокът за подаване на заявления от партии и коалиции изтече на 9 септември, а за инициативните комитети - на 21 септември.

Към 15 септември ЦИК е регистрирала осем партии и 24 инициативни комитета за участие в изборите. Две партии са получили заличаване на регистрацията си, а на три инициативни комитета е отказана регистрация заради установени несъответствия, посочи тогава говорителят на ЦИК.

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