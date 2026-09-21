Александър Стоянов пред ТАРАЛЕЖ: Независимостта е последният етап от освобождението на България

Независимостта на България е последният етап от процес, започнал още с Възраждането и продължил през Освобождението и Съединението. Това заяви историкът д-р Александър Стоянов в специално интервю за ТАРАЛЕЖ.

"Тя не е свързана просто с отхвърляне на османския васалитет или прекратяване на плащанията на дълга към Османската империя. Тя е свързана също така и с окончателното анексиране на Източна Румелия, официално вече като част от пределите на българската държава", обясни Стоянов.

По думите му 22 септември 1908 година е логичният завършек на поредица от процеси.

"На практика това е последният етап от освобождението на България. То започва със стремежа към свобода, стремежа към просвета и всъщност завършва вече с пълната българска независимост през 1908", каза историкът.

Той подчерта, че след Съединението Източна Румелия фактически е под български контрол, но международноправно продължава да бъде част от Османската империя.

"С независимостта този статус на Румелия изчезва. Тя окончателно остава част вече изцяло от българската държава. Тоест Независимостта е международното завършване на Съединението", посочи Стоянов.

Според него днес българите трудно разбират значението на този акт, защото приемат суверенитета като даденост.

"Ние не разбираме какво означава една държава да е васална, една държава да няма свободна външна политика, една държава да не може да сключва търговски договори, военни договори, заеми", заяви той.

Стоянов коментира и международната реакция след обявяването на Независимостта.

"Първоначалната реакция към нашето обявяване на независимостта е негативна от почти всички велики сили, с изключение на една единствена и това е Австро-Унгария", каза историкът.

В крайна сметка спорът е решен по дипломатически път, а финансовият въпрос се оказва ключов.

"Накрая Независимостта се свежда до един финансов пазарлък. Колко пари да изплати България на Османската империя, които ѝ се дължат, за да може тя да получи своята независимост", обясни Стоянов.

Той обърна внимание и на мястото на България в съперничеството между Русия и Австро-Унгария след 1908 година.

"Русия разчита, че независима България може да послужи като център, около който да се изгради един местен Балкански съюз", каза Стоянов.

Според него именно в този период България започва да се превръща в по-самостоятелен фактор на Балканите, а Независимостта окончателно променя мястото ѝ в международните отношения.

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