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"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон

"Файненшъл таймс": Сделката за бизнеса на "Лукойл" за $20 млрд. остава блокирана във Вашингтон
Снимка: БТА

Американската администрация все още не е дала окончателно одобрение за продажбата на чуждестранните активи на руската компания, сред които е и рафинерията в България

Сделката за продажбата на чуждестранния петролен бизнес на "Лукойл", оценяван на около 20 млрд. долара, на американската инвестиционна група "Карлайл" остава блокирана в процедурата по одобрение от американските власти. Това съобщава "Файненшъл таймс", позовавайки се на запознати с процеса източници.

Сред активите, включени в сделката, са рафинерията на "Лукойл" в България, румънската "Петротел" и 45-процентен дял в рафинерията "Зееланд" в Нидерландия. Предложената сделка обхваща дейности в 17 държави.

По информация на източниците сделката вече е получила разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Окончателното решение обаче все още се очаква от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Процедурата продължава близо десет месеца и се разглежда междуведомствено с участието на Съвета за национална сигурност, Държавния департамент и Министерството на енергетиката.

От "Карлайл" посочват, че финализирането на сделката би позволило да се увеличи производството на бензин и дизел в европейските рафинерии и да се намали напрежението на световните пазари на горива.

"Има значителен неизползван рафиниращ капацитет в европейските активи на "Лукойл", който би могъл да допринесе за допълнително предлагане на рафинирани продукти на пазара и да облекчи натиска върху цените на горивата", посочва инвестиционната компания.

От "Карлайл" очакват решение за бъдещето на активите след сключването на условното споразумение по-рано тази година.

Общият капацитет на трите европейски рафинерии е около 400 000 барела петрол дневно. Румънската "Петротел" обаче не работи от миналата година, когато в предприятието започнаха планови ремонти.

Според източник, запознат с преговорите, финализирането на сделката би позволило да бъде въведен в експлоатация допълнителен рафиниращ капацитет между 100 000 и 150 000 барела дневно.

Забавянето на сделката съвпада с период на недостиг на горива, особено дизел. Сред факторите са конфликтът в Близкия изток и украинските атаки срещу руски рафинерии, които допринасят за натиска върху цените в САЩ и Европа.

Вашингтон наложи санкции срещу "Лукойл" през октомври миналата година в рамките на усилията за засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна. Мерките отделиха международните операции на компанията от руското дружество майка.

По-рано САЩ блокираха опит на търговската компания "Гънвор" да придобие активите на "Лукойл". През март руската компания отписа около 20 млрд. долара от стойността на бизнеса си.

Чуждестранният портфейл на "Лукойл" включва и около 3 млрд. барела доказани и вероятни запаси от нефт и газ, като производството е приблизително 250 000 барела дневно.

Според друг източник продължаващата несигурност около бъдещия собственик възпира инвестициите в активите.

Американските власти неколкократно са удължавали временните лицензи, които позволяват на международните операции на "Лукойл" да продължат да функционират. Последното удължаване е до 22 октомври - почти година след началото на преговорите на "Карлайл" за придобиването.

Сделката отново привлече внимание след приемането тази седмица от Конгреса на законопроекта на сенатор Линдзи Греъм за засилване на натиска върху руската енергийна и отбранителна индустрия. Законопроектът дава право на президента да налага мита до 100% на държави, които купуват руски нефт и газ.

Белият дом и Министерството на финансите на САЩ са отказали коментар.

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