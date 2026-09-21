Бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев обвини френската партия „Национален сбор“ на Марин Льо Пен, че е заела антируска позиция, съобщи АФП.

Настоящият заместник-секретар на руския Съвет за сигурност реагира на изявление на Льо Пен и лидера на партията Жордан Бардела, в което двамата определят действията на Москва спрямо европейски компании като враждебни.

„Национален сбор“ заяви през уикенда, че Русия не трябва да се опитва да влияе върху политиката на Франция чрез заплахи, натиск или дестабилизация. Льо Пен и Бардела също осъдиха решението на Москва да поеме контрола върху активи на европейски компании в Русия, сред които „Ошан“ и „Нестле“.

В отговор Медведев заяви в „Екс“, че партията на Льо Пен вече е „русофобска“ и я обвини, че подкрепя Украйна. Той посочи като примери френските санкции срещу Русия и доставките на оръжие за Киев.

Медведев коментира и руското решение за изземване на активи на „Ошан“, което според него е свързано с ответни мерки срещу действията на Франция и други западни държави.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков зае по-умерен тон. Той заяви, че Москва не заплашва и не изнудва никого, като отхвърли твърденията на Льо Пен и Бардела за руски натиск върху Франция.

Позицията на „Национален сбор“ представлява промяна спрямо предишните възгледи на партията по отношение на Русия. Льо Пен от години е обект на критики от политическите си опоненти заради позициите си спрямо президента Владимир Путин.