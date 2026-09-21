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Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите

Ивайло Калфин: Президентската кампания трябва да е насочена към начина, по който живеят българите
Снимка: БТА

Бившият социален министър очаква поскъпването на горивата да продължи и определи новата формула за минималната заплата като стъпка към по-голяма предвидимост

Президентската кампания трябва да се съсредоточи върху начина, по който живеят българите и върху въпросите, които вълнуват хората. Това каза в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият вицепремиер и социален министър Ивайло Калфин.

По думите му през последните години страната преминава от криза в криза, което се е превърнало в перманентно състояние. Според Калфин е важно хората да получат увереност, че държавата може да се справи с проблемите.

"Така че мисля, че тази кампания трябва бъде насочена към хората, към това какво могат да очакват и как президентската институция ще помогне на държавата да плува по-стабилно в тези води около нас, които са доста бурни", коментира той.

По отношение на решението на правителството да компенсира скока в цените на горивата чрез инфлационен чек Калфин посочи, че мярката не е насочена единствено към поскъпването на горивата и хората, които ги използват. Според него тя представлява по-широка мярка за компенсиране на инфлацията.

"Успоредно с това правителството приема доста допълнителни мерки. Общата сума е десет пъти по-голяма, около 300 милиона, с таргетирано подпомагане на отделни браншове или на достъп до социални услуги. Това е по-добре, отколкото да се раздават на всеки по равно някакви компенсации. Винаги насочената компенсация е по-добре, от гледна точка на бюджета, отколкото да се правят отстъпки за всички", посочи бившият социален министър.

По думите му поскъпването на горивата вероятно ще продължи заради войните, които се водят, и не трябва да се очаква бърз спад на цените. Затова, според Калфин, правителството трябва да е подготвено поне частично да компенсира увеличението за хората, които имат най-голяма нужда.

Калфин коментира и новата формула за изчисляване на минималната работна заплата. Той я определи като постижение след дългогодишните усилия за създаване на механизъм, който да осигурява по-голяма предвидимост.

"Досега дълги години тя се определяше само от правителството. След това в последните две години се прие една автоматична формула, която не е единствена в Европа, но която до голяма степен създаваше непредвидимост по отношение на минималната работна заплата. Сега ще има повече предвидимост, това е най-важната новина. И втората е, че социалните партньори – синдикати и работодатели, се съгласиха на този подход. Той ще бъде преоценен след три години, доколкото разбирам, така че ще видим как върви", каза още Ивайло Калфин.

 

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