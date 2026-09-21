Пресли Гербер и фентанилът: Американската трагедия, която прекрачи прага на България

Смъртта на 27-годишния Пресли Гербер, син на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер, отново показа, че славата, парите и семейното име не могат да предпазят човека от зависимостта.

През 2024 година Пресли Гербер преживява почти фатално предозиране с фентанил, след което прекарва няколко дни в кома. Разказва открито за продължителната си зависимост към опиоиди, за лечението с бупренорфин, за паническите атаки, депресията и сложната комбинация от предписани психоактивни лекарства.

През март 2026 година Пресли заминава за Мексико, където се подлага на експериментално лечение с ибогаин – силно психоактивно вещество, което се изследва за възможен ефект при зависимости, но е свързано и със сериозни медицински рискове. Преди терапията той признава, че е изплашен, но се надява това да бъде последното му завръщане в клиника.

След преживяното Пресли разказва, че се е изправил срещу онова, от което дълго е бягал, и е започнал отново да намира пътя към себе си. В думите му има надежда, но и несигурност. Той не представя лечението като чудо, а като пореден труден опит да прекъсне цикъла на зависимостта.

Шест месеца по-късно Пресли умира в рехабилитационно заведение. Смъртта му не доказва, че ибогаинът е причината, нито че фентанилът има отношение към последните му часове. Тя обаче разкрива колко продължителна, сложна и непредвидима може да бъде борбата със зависимостта дори когато човек разполага с пари, достъп до скъпи клиники, специалисти и подкрепата на семейството си.

Историята му би могла да остане поредната далечна американска трагедия, ако фентанилът вече не отнемаше здравето, достойнството и живота и на зависими хора в България.

Американският кошмар вече е на българските улици

Дълго време фентанилът изглеждаше като далечен проблем, свързан с улиците на Филаделфия, Сан Франциско и Лос Анджелис. Днес хора в тежко неадекватно състояние – приведени, дезориентирани, губещи съзнание и сякаш заспиващи прави – се забелязват и в София, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Смолян и Ловеч.

През август 2026 година ГДБОП разби в столичния квартал „Факултета“ най-голямата открита досега в България нелегална лаборатория за производство на фентанил. При операцията бяха иззети 13 килограма от изключително опасното вещество.

По данни, съобщени от МВР, от лабораторията ежедневно са излизали между 6 и 10 килограма фентанил – количество, което според разследващите е било достатъчно да снабдява целия български пазар. Установено е, че произведената там дрога не е оставала само в София, а е била разпространявана и в други градове.

Разбиването на една лаборатория обаче не означава, че пазарът е изчезнал. Полицията и токсиколозите продължават да съобщават за случаи на употреба и тежки интоксикации.

Още по-тревожна е официалната оценка на Агенцията на Европейския съюз по наркотиците. Според Европейския доклад за наркотиците за 2026 година фентанилът е свързан с повече от 100 смъртни случая в България през 2024 и 2025 година. Формулировката „свързан с“ е важна, защото при част от жертвите може да са открити и други вещества. Данните обаче показват недвусмислено, че България вече е изправена пред опасност, която допреди няколко години възприемахме като почти изцяло американска.

Хората невинаги знаят какво са приели

Фентанилът е синтетичен опиоид, създаден за медицински цели. В строго контролирана болнична среда той се използва от анестезиолози за силно обезболяване по време на операции и при определени тежки състояния. Медицинското му приложение не трябва да бъде смесвано с незаконното производство и продажбата му на улицата.

Именно извън болниците започва огромният риск. Нелегално произведеният фентанил няма характерен цвят, мирис или вкус. Той може да бъде добавян към хероин, прахообразни смеси и фалшиви таблетки. Така човек може да го приеме, без изобщо да подозира какво съдържа купеното вещество.

Токсиколозите от Военномедицинската академия отчитат увеличение на пациентите след употреба на фентанил. По техни данни почти всяка седмица в лечебното заведение постъпва човек с подобна интоксикация. Някои от пациентите са убедени, че са купили друг наркотик, а наличието на фентанил се установява едва след лабораторен анализ.

Това прави опасността особено трудно предвидима. При наркотик с неизвестен състав няма безопасна доза, а разликата между търсения ефект и фаталното потискане на дишането може да бъде изключително малка.

Смъртта може да настъпи за минути

Фентанилът въздейства върху опиоидните рецептори в централната нервна система. При предозиране дишането се забавя критично или спира, човекът губи съзнание, а без незабавна помощ могат да настъпят необратимо мозъчно увреждане и смърт.

Токсиколозите предупреждават, че при тежка интоксикация времето за реакция може да бъде само няколко минути. Част от пациентите пристигат в болница в кома и се нуждаят от многократно по-голямо количество от антидота налоксон в сравнение с обичайното при хероиново предозиране.

По думите на специалистите, ако при определено отравяне с хероин може да са достатъчни две ампули антидот, при фентанил понякога се налага използването на пет или десет. Дори тогава успехът зависи от това колко бързо е намерен човекът и дали дишането и кръвообращението му все още могат да бъдат възстановени.

Особено тревожно е навлизането на наркотика сред непълнолетните. В София вече е описан случай на 16-годишно дете, прието в психотично състояние след употреба на фентанил и насочено към детска психиатрия. Кадри на хора в тежко състояние се появяват от различни населени места, а сред заснетите има и деца.

Зад шокиращите изображения обаче стоят хора, изгубили контрол над живота си, а не персонажи от сензационно видео. Думата „зомбита“ може да привлече внимание, но отнема човешкия им образ и превръща болестта и страданието в зрелище. Човекът, който се свлича на улицата, не се нуждае от камера, подигравки и осъждане. Той се нуждае от помощ.

Как се разпознава предозирането

Най-характерните признаци са невъзможност човекът да бъде събуден, силно забавено, повърхностно или спряло дишане, посиняване на устните и ноктите, отпуснато тяло и силно стеснени зеници. Понякога се чуват хъркащи или задавящи звуци, които могат погрешно да бъдат приети за дълбок сън.

При подобна картина трябва веднага да се потърси спешна помощ на телефон 112 и да се следват указанията на оператора. Не бива да се чака човекът „да се съвземе“, нито да бъде оставян сам.

Ако има наличен налоксон и човекът е обучен да го използва, антидотът може временно да блокира действието на опиоида. Това обаче не отменя необходимостта от спешна медицинска помощ. Ефектът на налоксона може да отмине, докато фентанилът продължава да действа, и състоянието отново да се влоши.

Никой не започва с намерението да разруши живота си

Зад всяка зависимост има различна човешка история. Понякога началото е любопитство или желание за принадлежност. Друг път са хронична болка, тревожност, депресия, семейна травма, загуба или опит човек поне за малко да заглуши онова, с което не може да се справи сам.

Малцина посягат към първата доза с мисълта, че един ден ще изгубят дома, работата, близките и себе си. Опиоидите обаче постепенно променят начина, по който мозъкът усеща болката, удоволствието и необходимостта. В определен момент употребата вече не е търсене на удоволствие, а опит да бъдат избегнати абстиненцията и тежкото физическо и психическо страдание.

Точно затова зависимостта не може да бъде преодоляна само с морални присъди, срам и полицейски акции. Тя е едновременно медицински, психологически и социален проблем. Човекът има нужда от лечение, но и от причина да повярва, че животът му отново може да има смисъл.

Защо фентанилът промени наркопазара

За незаконните производители синтетичните опиоиди са евтини, компактни и лесни за пренасяне. Не са необходими огромни площи за отглеждане на растения, както при опиума, нито традиционните международни маршрути, свързвани с хероина. Малки количества могат да бъдат укривани сравнително лесно, а след разреждане да се превръщат в голям брой улични дози.

За употребяващия именно тази концентрация превръща фентанила в непредвидима заплаха. При незаконното производство няма фармацевтичен контрол, гарантирана концентрация или равномерно разпределение на веществото. Две на пръв поглед еднакви таблетки или пакетчета могат да съдържат съвсем различни количества от активната съставка.

Затова дори човек, който преди е употребявал същия вид наркотик, не може да предвиди как ще реагира организмът му следващия път. Предишният опит и изградената поносимост не гарантират, че следващата доза няма да бъде последната.

България все още има време да не повтори американската катастрофа

Фентаниловата криза в Съединените щати не започна изведнъж. Тя се развиваше години наред – първо чрез масовото предписване на опиоидни обезболяващи, след това чрез преминаването на част от зависимите към хероин и накрая чрез навлизането на евтиния и изключително силен нелегален фентанил. Докато обществото осъзнае мащаба на случващото се, десетки хиляди хора вече умираха всяка година.

България все още не е достигнала тези размери, но предупрежденията са пред очите ни: местно производство, разпространение в различни градове, пациенти почти всяка седмица, употреба сред непълнолетни и хора, които дори не знаят, че са приели фентанил.

Задържането на производители и дилъри е необходимо, но няма да бъде достатъчно. Нужни са работеща система за ранно предупреждение при появата на опасни смеси, надеждно токсикологично изследване на смъртните случаи, достъпно лечение на зависимостите, обучение за реакция при предозиране, реална превенция сред децата и по-широк достъп до налоксон за хората, които могат да се окажат първи до пострадалия.

Необходими са и ясни публични данни. Колко души са починали? В кои градове? Какви вещества са открити в организма им? Колко непълнолетни са стигнали до болница? Какво се случва с употребяващите след изписването им? Без тези отговори България ще продължава да вижда отделни кадри и полицейски акции, но няма да разполага с цялостна картина на кризата.

Историята на Пресли Гербер не бива да бъде използвана за прибързани заключения относно причината за смъртта му. Но тя трябва да бъде чута като предупреждение за зависимост, която не приключва непременно след първото лечение, първата клиника или първото спасение от предозиране.

Пресли оцелява след почти фатална среща с фентанила. Две години по-късно умира в рехабилитационно заведение, а точната причина за смъртта му предстои да бъде установена. Междувременно веществото, което едва не отнема живота му, вече се произвежда, продава и употребява и в България.

Фентанилът вече не е далечна американска трагедия, която наблюдаваме през екрана. Той е част от днешната българска действителност. И ако не реагираме, преди жертвите да се превърнат в поредната безлична статистика, следващата история може да бъде за дете от нашия град, нашето училище или нашия вход.