Срязан кабел блокира Йотова в Бостън: стотици полети по Източното крайбрежие са забавени

Президентът Илияна Йотова е блокирана на летището в Бостън, след като сериозна повреда в комуникационната инфраструктура доведе до ограничения на полетите по Източното крайбрежие на САЩ. Засегнати са летища в Бостън, Ню Йорк и Филаделфия, а самолетът, с който Йотова пътува за Ню Йорк, е бил отклонен към Бостън.

Йотова пътува от Франкфурт с граждански полет за Ню Йорк, където трябва да участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Все още не е ясно с колко ще бъде забавено пътуването, но според информацията от екипа на президента има опасност тя да пропусне първата среща от програмата си.

Още в първия ден от визитата си българският държавен глава трябва да участва във форума "Партньори за мултилатерализъм - международно право, мир и просперитет". Срещата ще бъде съпредседателствана от председателя на Европейския съвет Антонио Коща, президента на Кения Уилям Руто и канадския премиер Марк Карни.

На 22 септември Йотова трябва да присъства на откриването на общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Темата тази година е "Възстановяване на доверието, управление на промените: Организация на обединените нации, която работи за благоденствието на всички".

В програмата на президента е включена и среща на държавни и правителствени ръководители, посветена на защитата на правата на децата в областта на изкуствения интелект. Домакини на събитието са Франция, Испания, Кения и Австралия.

Най-важната част от визитата е предвидена за 23 септември, когато около 21:00 часа българско време Йотова трябва да направи изказване пред Общото събрание на ООН. Преди това тя ще участва в дискусията "Препотвърждаване на обещанието за мир: Използване на силата, с която разполагаме", организирана от Финландия.

По-късно същия ден президентът трябва да се срещне с представители на българската общност в САЩ в сградата на Генералното консулство на България в Ню Йорк.

В последния ден от визитата - 24 септември, Йотова ще участва в среща на инициатива на ООН, насочена към насърчаване на женското лидерство.

Причината за нарушенията във въздушния трафик е прекъсване на резервна оптична линия в Ню Джърси. Според администратора на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) Брайън Бедфорд строителна бригада по невнимание е прекъснала кабела, което е довело до сериозни ограничения в комуникациите, използвани за управлението на въздушния трафик.

FAA е въвела т.нар. "ground stops" - ограничения за излитане от летища като "Джон Ф. Кенеди", "Ла Гуардия" и Титърбъро в Ню Джърси. Нарушенията са засегнали и други големи летища в региона.

По данни на FlightAware повече от 600 полета на летищата в Нюарк и Филаделфия са били забавени, което представлява над 20% от всички полети там. Част от самолетите са били пренасочени към други летища, а според Flightradar24 средното закъснение в Нюарк е достигнало 112 минути.

FAA очаква нова комуникационна линия да бъде въведена в експлоатация, но към момента на публикацията не е посочено точно кога ограниченията за излитане ще бъдат отменени.

Сривът идва в особено натоварен момент за района на Ню Йорк, където започва високопоставената седмица на Общото събрание на ООН. Около 130 държавни и правителствени ръководители и десетки министри пристигат в града за заседанието, което допълнително увеличава натоварването на въздушния трафик.

Към проблема има и по-широк контекст. През май 2025 г. системата за управление на въздушното движение към и от летище Нюарк е била засегната от сериозни комуникационни прекъсвания. През миналата година телекомуникационен срив е повлиял и на комуникациите и радарните системи в Philadelphia TRACON.

През 2025 г. Конгресът на САЩ е одобрил 12,5 млрд. долара за модернизация на системата за управление на въздушното движение и увеличаване на броя на авиодиспечерите. Решението е взето на фона на дългогодишни проблеми с натоварването на летищата, закъсненията и технологичната инфраструктура.