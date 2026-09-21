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Най-важното от света на 21.09.2026-та г.

Най-важното от света на 21.09.2026-та г.
АР/БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-интересното от международните отношения, което се е случило днес

„Единна Русия“ запазва мнозинството си в Държавната дума

Партията „Единна Русия“, която подкрепя Кремъл, запазва мнозинството си в Държавната дума след парламентарните избори в Русия. Това съобщиха представители на изборните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

При обработени над 95% от бюлетините „Единна Русия“ получава малко под 58% от гласовете за 225-те депутатски места, разпределяни по партийни листи. Другите 225 места се определят в едномандатни избирателни райони, където кандидатите на партията водят в 208 от тях.

Председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че според предварителните резултати „Единна Русия“ ще разполага с 355 от общо 450 места в Държавната дума.

CNN, MS NOW и Politico съдят Тръмп заради забраната за достъп до Белия дом

CNN, MS NOW и Politico са завели дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп заради забраната журналистите на трите медии да получават достъп до Белия дом.

Трите медии са внесли иск във федералния съд във Вашингтон, с който настояват достъпът на техните журналисти да бъде възстановен.

Те твърдят, че решението на администрацията нарушава правата им по Първата поправка на Конституцията на САЩ, както и гаранциите за справедлив процес.

Проучване: В почти цяла Великобритания искат връщане в ЕС

Повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз е най-предпочитаният вариант за бъдещите отношения с блока в 628 от 632 парламентарни избирателни района във Великобритания, показва ново проучване на YouGov, поръчано от Best for Britain.

Според данните 35% от анкетираните посочват пълното членство в ЕС като предпочитан вариант за политиката на британското правителство спрямо блока. 18% подкрепят сегашния подход на правителството – по-тесни отношения с ЕС, но без преминаване на определените от него „червени линии“.

Проучването е публикувано от „Индипендънт“, който отбелязва, че резултатите могат да засилят натиска върху премиера Анди Бърнам по отношение на бъдещите отношения между Великобритания и ЕС.

Европейски служби предупреждават: Русия може да засили действията си срещу НАТО

Европейски ръководители на разузнавателни служби предупреждават, че Русия може да предприеме по-агресивни действия срещу НАТО, включително ограничено навлизане в територия на Алианса, провокации под чужд флаг или засилване на саботажите в Европа.

В същото време разузнавателните служби на балтийските държави подчертават, че към момента не разполагат с данни за непосредствено руско нападение, съобщи „Гардиън“.

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е задържан от служители на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT), съобщи Digi24. В дома му се извършва претърсване.

Действията са част от разследване на предполагаема измама, при която нанесените щети надхвърлят един милион евро. По случая DIICOT разследва трима румънски и един италиански гражданин, чиито имена засега не са официално оповестени.

Според Digi24 разследването е започнало след сигнал от един от потърпевшите предприемачи. На местни бизнесмени е било предложено финансиране от чуждестранни банки, като според разследващите те са били подведени.

САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

САЩ, Дания и Гренландия ще подпишат утре в Ню Йорк споразумение, свързано с Гренландия, съобщи канцеларията на датската премиерка Мете Фредериксен, цитирана от Франс прес.

Церемонията ще се проведе в 14:30 ч. по Гринуич в централата на ООН.

Документът ще бъде подписан от датската премиерка Мете Фредериксен, премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен и президента на САЩ Доналд Тръмп.

 

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