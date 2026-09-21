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Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

Рейтингът на Тръмп се срина до 32% – най-ниското ниво в кариерата му

Особено сериозен проблем за президента остават цените

Рейтингът на одобрение за американския президент Доналд Тръмп е спаднал до 32% – най-ниското равнище, регистрирано за него в политическата му кариера. Това показва последното проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено на фона на недоволството от високите разходи за живот и войната с Иран.

Сред републиканците подкрепата за Тръмп също намалява. 73% от представителите на партията одобряват работата му, спрямо 82% седмица по-рано. Общият му рейтинг на одобрение тогава е бил 35%.

Когато се завърна в Белия дом през януари 2025 г., Тръмп обеща да ограничи инфлацията и да сложи край на американското участие във войни в чужбина. В проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено непосредствено след началото на втория му мандат, той получаваше 47% одобрение.

Особено сериозен проблем за президента остават цените. Само 17% от анкетираните одобряват начина, по който той се справя с разходите за живот. Именно икономическата ситуация е посочена като основен фактор, който може да повлияе върху избора на американците на междинните избори за Конгрес на 3 ноември.

Недоволството по този въпрос се увеличава и сред републиканците. За първи път повече републиканци не одобряват действията на Тръмп по отношение на разходите за живот, отколкото ги подкрепят – 51% срещу 44%.

Войната с Иран, започнала през февруари, допълнително усложнява икономическата ситуация, след като доведе до ръст на цените на бензина и дизела. Това се превръща в допълнителен източник на напрежение за администрацията преди междинния вот.

Проучването на Ройтерс/Ипсос е проведено онлайн сред 1277 пълнолетни американци от цялата страна. Посочената статистическа грешка е до три процентни пункта.

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