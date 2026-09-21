Най-важното от България на 21.09.2026 г.

"Отстранихме олигархията от политическата власт." Това заяви министър-председателят Румен Радев на откриването на организираната от Американската търговска камара (АТК) в България бизнес закуска с представители от правителството.

"Правителството има два основни стълба в своята управленска програма, които са взаимосвързани. Първият е демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията. Вторият - ускоряване на икономическото развитие на страната. Със сигурност вече отстранихме олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона какво да прави българското правителство. Но това е само началото по пътя към демонтаж на олигархичния модел на управление, която битка е много тежка и не сме я приключили", посочи Радев

Премиерът Румен Радев призова днес за американски инвестиции в областта на големите изчислителни центрове, във фабриките за изкуствен интелект, в сферата на роботиката.

"Смятаме, че на база на количествените и технологични натрупвания в България, на базата на стратегическото ни партньорство, на политическата стабилност, на политическата ни воля да задълбочаваме и за разширяваме отношенията ни със САЩ в различни сфери, те трябва да доведат до пробив в нови сфери на икономическото сътрудничество и то в областта на най-новите и върховите технологии", посочи премиерът.

Андрей Гюров заяви, че влиза в президентската кампания с цел победа, след като Инициативният комитет регистрира него и Георги Кандев като кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. ЦИК е регистрирала инициативния комитет за издигането на двамата като независими кандидати. "Очаквам директна кампания, близо до българските граждани. Нашите приоритети са да осигурим независим президент, на когото могат да разчитат", заяви Гюров

Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев подаде документи за регистрация в ЦИК. "Понеже утре е денят на независимостта искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в Манифест на независимостта, че българският народ и държаният му глава не може (да действат другояче), освен да имат еднакви мисли и едно желание", посочи Кирил Вълчев.