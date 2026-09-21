САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумение за острова в Ню Йорк

САЩ, Дания и Гренландия ще подпишат утре в Ню Йорк споразумение, свързано с Гренландия, съобщи канцеларията на датската премиерка Мете Фредериксен, цитирана от Франс прес.

Церемонията ще се проведе в 14:30 ч. по Гринуич в централата на ООН.

Документът ще бъде подписан от датската премиерка Мете Фредериксен, премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Очаква се подписването да се състои в рамките на срещите на лидерите по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.