13-годишен от Судан е задържан в Гърция за трафик на мигранти

Гръцките власти са заловили 13-годишно момче от Южен Судан, заподозряно, че е управлявало лодка с 34 мигранти от Либия към остров Крит, съобщи „Катимерини“, позовавайки се на гръцките власти.

Момчето е задържано, след като мигрантите, намирали се на борда на лодката, са посочили, че именно то е управлявало плавателния съд по маршрута от Източна Либия до района на Крит.

Срещу 13-годишния са повдигнати обвинения за нарушения на имиграционното законодателство, незаконен трафик на хора и застрашаване на живота на пътниците. Не е уточнено как властите са установили възрастта му.

Междувременно друга лодка с 50 мигранти е достигнала южното крайбрежие на Крит тази сутрин. След пристигането си пътниците са били поети от местните миграционни власти.

По данни на гръцките власти от началото на годината близо 15 000 мигранти са достигнали Крит, след като са тръгнали от източната част на Либия. Общият брой на мигрантите, пристигнали в Гърция, е около 26 000.

Данни на ООН показват, че през 2026 г. Гърция е приела най-голям брой мигранти сред държавите от Европейския съюз. Сред пристигналите в страната най-голям е делът на гражданите на Судан – близо една трета. Следват гражданите на Бангладеш с 25,8%, Афганистан с 9,3% и Египет с около 8,5%.