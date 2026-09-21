Светослав Бенчев: Поскъпването на горивата не е намалило потреблението

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Поскъпването на горивата не е довело до спад в потреблението, а хората продължават да използват автомобилите си. Това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в "Интервюто в Новините на NOVA".
"България продължава да бъде с по-ниски цени спрямо ЕС. Средната цена на бензина е 2,12 евро. При дизела нещата са подобни. Винаги е било така у нас, когато има кризи", допълни той.
По думите на Бенчев работещите в рафинерията са успели да поддържат настоящите нива на цените. Той изрази надежда забраната за износ на нефтопродукти да бъде премахната, тъй като според него тя ограничава капацитета на рафинерията.
"Хората в рафинерията успяха да се справят и работят цените да бъдат такива, каквито са в момента. Надявам се скоро да се премахне забраната за износ на нефтопродукти, защото това ограничава капацитета ѝ. Няма никакъв смисъл от тази забрана в момента", каза той.
Бенчев увери, че в страната има достатъчно наличен нефт, като посочи, че "Лукойл" разполага с гарантирани доставки до края на ноември.
""Лукойл" има гарантиран нефт и ще има до края на месец ноември. Това е напълно нормално, доставките се правят месец за месец. Наближава датата за поредната дерогация и колкото по-рано я получим, толкова ще бъде по-добре за всички", уточни Бенчев.
По думите му най-подходящият подход са целевите мерки.
Председателят на Българската петролна и газова асоциация посочи още, че поскъпването на дизела вече се усеща от потребителите.
"Всички потребители усещат повишаването на цените на дизела. Иска ми се тези цени да тръгнат надолу и това да бъде отразено и върху цените на стоките", заяви експертът.