"Под прикритие" се завръща: билетите за премиерата в НДК вече са изчерпани

Билетите за премиерната прожекция на шестия сезон на "Под прикритие" в Зала 1 на НДК са изчерпани само два дни след обявяването на завръщането на криминалната поредица.

Премиерата пред фенове е насрочена за 5 октомври, а заради изчерпаните билети БНТ и Falconwing Studio, в партньорство с НДК, обмислят организирането на втора дата за прожекцията.

Дългоочакваното завръщане на сериала няма да остане само на големия екран. Десет години след излъчването на последния епизод шестият сезон на "Под прикритие" ще се появи и в ефира на БНТ 1.

Първият епизод от новия сезон ще бъде излъчен на 10 октомври от 22:00 часа. Така съботната вечер ще бъде обособена като специално време за българско кино и сериали под мотото "БГ кино вечер".